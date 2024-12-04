東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＴＨＥＣＯＯ、ＢＴＭがS高 東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、ＴＨＥＣＯＯ、ＢＴＭがS高

4日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数146、値下がり銘柄数392と、値下がりが優勢だった。



個別ではＴＨＥＣＯＯ<4255>、ＢＴＭ<5247>がストップ高。ＡＩ ＣＲＯＳＳ<4476>、ＭＴＧ<7806>など3銘柄は年初来高値を更新。アイズ<5242>、夢展望<3185>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ＧＭＯリサーチ＆ＡＩ<3695>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、ジンジブ<142A>、サンクゼール<2937>、ハイブリッドテクノロジーズ<4260>、ビープラッツ<4381>など17銘柄が年初来安値を更新。ＡＣＳＬ<6232>、ストリームメディアコーポレーション<4772>、クオリプス<4894>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>、ステムリム<4599>は値下がり率上位に売られた。



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