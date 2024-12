“新生”FIFTY FIFTY、新曲『When You Say My Name』MVティーザー公開！初のウィンターソング

ガールズグループFIFTY FIFTYが、暖かくて幸せな冬をプレゼントする。

FIFTY FIFTYは12月4日0時、公式SNSを通じてウィンターソングシングル『Winter Glow』のタイトル曲『When You Say My Name』のミュージックビデオティーザー映像を公開した。

雪が降る美しい森やクリスマスの雰囲気に包まれた部屋で、幸せそうな表情を浮かべるメンバーたちが印象的な映像だ。

一編の童話のような背景とともに、輝かしいビジュアルを披露するメンバーたちの姿が、ファンの心をときめかせた。

(写真=ATTRAKT)

また、短く公開された音源が、見る人の耳まで虜にした。

なめらかに流れるピアノのメロディーや年末の雰囲気を感じさせるサウンドに、メンバーたちの暖かな音色が調和し、まるで雪の中に埋もれたような感覚を与えてくれる。

FIFTY FIFTY初のウィンターソングが収録される今回のシングルには、タイトル曲『When You Say My Name』と収録曲『Naughty or Nice』の計2曲が収録され、FIFTY FIFTYならではの冬の感性をより多様に鑑賞できるだろう。

なお、FIFTY FIFTYのウィンターソングシングル『Winter Glow』は12月9日午後1時にリリースされる。

◇FIFTY FIFTYとは?

キナをはじめとするメンバーで構成され、2022年11月にアルバム『THE FIFTY』でデビューしたガールズグループ。当初は4人組で活動し、2023年2月に1stシングルアルバム『The Beginning: Cupid』をリリースすると、そのタイトル曲『Cupid』が大ヒット。米ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」に25週連続チャートイン(最高順位17位)し、BLACKPINKが持っていた歴代K-POPガールズグループの連続チャートイン記録(8週連続)を大幅に更新して“中小芸能事務所の奇跡”と呼ばれた。しかし同年6月、メンバー全員が専属契約効力停止仮処分申請を提出して所属事務所と紛争し、最終的に3人が脱退してキナだけが残る結果に。キナに新しいメンバー4人(ムン・シャネル、イェウォン、ハナ、アテナ)を加えて5人組に生まれ変わり、2024年9月20日に新アルバムをリリースした。