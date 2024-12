ランチコースはコスパ最強！ 百名店出身オーナーによる隠れ家ダイニングバーがオープン（神奈川・鎌倉）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、鎌倉にオープンしたワインバー。ランチコースは、メインも選べて1,600円というコスパの良さで、早くも噂が広まっています。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

花と鳥(神奈川・鎌倉)

青い階段を上がって2階へ 出典:なおらららさん

2024年9月、JR鎌倉駅西口から徒歩約2分のところにダイニングバー「花と鳥」がオープンしました。北鎌倉方面へ線路沿いを進んで行き、道を一本入った住宅街の中に佇む建物の2階です。

カウンター席も 出典:KEN21さん

オーナーシェフの堀井学さんは、10年ほど前に鎌倉の雰囲気に引かれて移住後、鎌倉の「食べログ フレンチ EAST 百名店」にも選出された「ミッシェル ナカジマ」で研鑽を積んでこられました。“いつかこの町で開業できたら”と、考えていたところ今回の物件に出会い、出店を決意します。

看板 出典:はち兵衛さん

店名の「花と鳥」は、堀井さんの好きな「花鳥風月」という能の言葉から2文字を借りて命名。自然の美しさの象徴でもあるかわいらしい名にたくさんの思いが込められているのだそう。

おすすめメニューは「鴨のロースト 赤ワインソース」2,400円です。その日ごとに一番質のいい産地を吟味して仕入れた素材を使用。じっくりとローストしながら、外は香ばしく、中はジューシーな食感に仕上げています。レアな火入れで肉汁をしっかり閉じ込め、旨みを凝縮した鴨肉は赤ワインとの相性も抜群です。

添えられた地物の鎌倉野菜と一緒に、クラシックな赤ワインソースをかけていただきます。

ランチメニューから「ローストポーク 燻製マッシュポテト」 出典:KEN21さん

お店の人気メニューは、もともと週末限定だったメインが選べる「ランチメニュー」1,600円。前菜、スープ、選べるメイン料理、自家製パン、食後の飲み物までセットになったお得なランチで、予約必須でした。しかしランチが人気ということもあり、12月から営業日にはランチタイムからオープンすることに! 平日でも絶品ランチが食べられるようになっています。

「ボロネーゼ リガトーニ」1,100円 写真:お店から

ランチのメイン料理は、パスタ、肉料理、魚料理の3種類から選択できます。ランチコースのメニュー内容は、旬の食材や仕入れによって週替わりでチェンジ。どんなメニューと出会えるか期待値が高まるハイコスパランチは、定期的に通いたくなりますね。詳細は、毎週木曜日頃に更新される公式SNSでチェックを!

添加物を使用していない「セラーノさんの生ハム」800円 出典:はち兵衛さんさん

店内には、埼玉・坂戸の南欧風乾燥熟成肉製造「セラーノ」から仕入れている国産生ハム原木も。 創業以来30年以上変わらない無添加製法により、豚肉と塩のみで丁寧に作られた生ハムは風味も味わいも絶品です。ディナーはもちろん、ランチタイムもオーダー可。ワインのつまみにおすすめの一品です。

個室 写真:お店から

座席はカウンター席とテーブル席のほか、完全個室6席を用意。集まる機会が増えるホリデーシーズンにも利用しやすそうです。いつも混み合う鎌倉の穴場な新店! 平日も15時から営業しているので、ご近所さんはもちろん、鎌倉へ出かけた時には利用したいですね。

食べログレビュアーのコメント

ワインを飲みながらゆっくりとしたランチタイム 出典:KEN21さん

『ワインバーですが、土・日はランチタイムも設定していて昼飲みも出来るんです。

もちろん昼飲みラバーの私は速攻突撃ですよ。

ワインを飲まれない方でも全然へっちゃらな食堂っぽさもありますよ。

そもそもランチには、コーヒー、紅茶、ジャスミンティーが付いていますので。

・ランチメニュー 1600円

をおつまみ代わりに頼んで、メインディッシュはローストポーク 燻製マッシュポテトでお願いしました。

公式インスタグラムを拝見していましたので、料理写真からは美味しそうだなあと

感じてはいましたが、実際に伺ってみて、料理やワインを頂いてみて感銘を受けました。

それもランチは1600円で、スープ、サラダ、パン、前菜、メイン、ドリンク付き。

鎌倉駅から徒歩2分の奇跡ですよ。

最初の方はマスターと二人きりでしたので色々と楽しい会話もすることが出来ましたし。

土日だけのランチタイムですが、料理は週替わりになると思われますので、

毎週通っても飽きないと思いますし、夜のアラカルトや酒も美味しそう』(KEN21さん)

食後は紅茶と「焼き立てフィナンシェ」300円 出典:なおらららさん

『鎌倉近辺での週末のランチはどこも混んでて……ということで、早めに予約をいれました。

線路沿いの道から少し入っているので、少しわかりづらいところがいいです。

ランチはランチコースのみ

わたしは秋刀魚のペペロンチーノ、友人は甘鯛のクリームケッパーソースにしました。

メニューを持ってきてくれる時に、「フィナンシェは少し時間がかかるので、早めに声かけてくださいね」とのことだったので、フィナンシェもオーダーしました。

パスタは秋刀魚とじゃがいもと、とにかく旬の食材が美味しい!しっかり辛みもあってペペロンチーノでした。

お魚は不思議なことに、ケッパーとクリームソースって合うんですね。意外な組み合わせ。

フィナンシェは上に塩が少しかかっていて、逆さまに食べると(フィナンシェの天面?が舌にさわるように)塩味を感じられますよと言われ、その通りに。焼きたてのフィナンシェは美味しいですね〜。もう普通のフィナンシェが食べられなくなります』(なおらららさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆花と鳥住所 : 神奈川県鎌倉市御成町13-36-5 セラ鎌倉 2FTEL : 0467-26-5209

文:斎藤亜希

