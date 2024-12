【GUNDAM NEXT FUTURE FINAL In TOKYO】開催期間:2025年2月21日~24日会場:新宿住友ビル 三角広場入場料:無料【GUNDAM NEXT FUTURE FINAL In OSAKA】開催期間:2025年4月1日~14日会場:グランフロント大阪入場料:無料

バンダイナムコは、イベント「GUNDAM NEXT FUTURE FINAL」の開催を決定した。東京会場は2025年2月21日から24日、大阪会場は2025年4月1日から14日に開催を予定しており、入場料は無料。

本イベントでは、回収したランナーによる「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」実物大ガンダム像の腕のモニュメントや、大型LEDでの大迫力の映像などを公開するほか、東京会場では公式ガンプラコンテスト「GUNPLA BUILDERS WORLD CUP 12th TOURNAMENT」の表彰式を実施予定。一部期間に全世界のファイナリストの作品を会場内で一挙展示する。

また会場限定にて販売予定の商品も一部公開され、「MG 1/100 ジャスティスガンダム[CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR FREEN]」や「MG 1/100 フリーダムガンダム Ver.2.0 [CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR BLUE]」、「MG 1/100 ユニコーンガンダム [リサーキュレーションカラー/クリアネオングリーン]」など限定カラーのガンプラをラインナップしている。

