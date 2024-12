Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は12月1日(現地時間)、「Windows 11 24H2 to get another big update in December. Here's what's coming.」において、12月10日(米国時間)にリリースを予定しているWindows 11バージョン24H2の月例セキュリティ更新プログラムの概要を伝えた。11月21日に先行リリースされたプレビュー更新プログラム「KB5046740」には多くの新機能や機能改善が含まれており、12月のセキュリティ更新プログラムも同様の内容になると推測されている。Windows 11 24H2 to get another big update in December. Here's what's coming.