３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．９４ドル（＋１．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６７．９ドル（＋９．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１０７．７セント（＋６２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．７５セント（－０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．２５セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９１．７５セント（＋６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．９８（＋１．４３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．９４ドル（＋１．８４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６７．９ドル（＋９．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１０７．７セント（＋６２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３６．７５セント（－０．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２３．２５セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９１．７５セント（＋６．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．９８（＋１．４３）
出所：MINKABU PRESS