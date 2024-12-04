ららぽーとなど計23施設が、大晦日・元日に選択制の時間短縮営業を実施
三井不動産商業マネジメントが運営する三井ショッピングパーク ららぽーとなどの商業施設は、大晦日・元日に1時間前倒しでの営業終了を出店者が選択する時間短縮営業を試験的に実施する。
大晦日・元日に選択制の時間短縮営業を実施
対象施設は、三井ショッピングパーク ららぽーと19施設(TOKYO-BAY、柏の葉、豊洲、立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、新三郷、富士見、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、愛知東郷、甲子園、和泉、EXPOCITY、堺、門真、福岡)、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ、ビビット南船橋、ららテラスTOKYO-BAY。
12月31日の営業時間は、物販10:00〜19:00、飲食11:00〜19:00。時間短縮営業実施店舗は1時間前倒し(18:00)に営業終了。
2025年1月1日(元日)の営業時間は、物販10:00〜20:00、飲食11:00〜21:00。※時間短縮営業実施店舗は1時間前倒し(物販19:00、飲食20:00)に営業終了。
大晦日・元日に選択制の時間短縮営業を実施
対象施設は、三井ショッピングパーク ららぽーと19施設(TOKYO-BAY、柏の葉、豊洲、立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、新三郷、富士見、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、愛知東郷、甲子園、和泉、EXPOCITY、堺、門真、福岡)、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ、ビビット南船橋、ららテラスTOKYO-BAY。
12月31日の営業時間は、物販10:00〜19:00、飲食11:00〜19:00。時間短縮営業実施店舗は1時間前倒し(18:00)に営業終了。
2025年1月1日(元日)の営業時間は、物販10:00〜20:00、飲食11:00〜21:00。※時間短縮営業実施店舗は1時間前倒し(物販19:00、飲食20:00)に営業終了。