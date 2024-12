MBTIの「自己分析」に「振り回される」若者たち…アイデンティティの神話と落とし穴

「誰だって、自分の人生という物語の主人公だ。」

だから、清涼飲料水広告の少女はいつも走っているし、面接では自分の人生を物語として流暢に語らねばならないし、インスタの投稿は「統一感」を大事にせねばならない。

けれども、本当にそうなのだろうか。

私の人生は、物語なのだろうか。物語「でしかない」のだろうか。

物語でない私の人生には、価値がないのだろうか。

現代社会を覆い尽くす、過剰な「物語」に違和感を感じるあなたへ。

美学者・難波優輝氏による【新連載】「物語批判の哲学」が幕を開ける----。

【連載】「物語批判の哲学」第1回:物語化のニーズと危うさ:後篇

自分の「気持ち」が「商品」になる時代

第1回・中篇では、物語がもたらす第一の問題として、粗雑な「物語化」が、自分や他人を理解するのに役立つどころか、むしろ「誤解」につながりかねないことをお伝えした。ここからは、物語がもたらす問題をさらに詳しく見ていこう。

第二に、物語によって、画面の向こうの誰かと情動をリンクさせたい、という願いは、その人がもともと持っていた情動が、誰かの思惑通りに上書きされてしまうことにつながったり、可能だった別の仕方での情動理解の可能性を狭めてしまう。誰かのデザインした情動に、自分の情動がチューニングし始めてしまう。

情動の上書きの代表的な事例は、SNS、たとえばX上の情動的な投稿である。SNSの投稿に記されている物語をちらりとみるだけで、私たちはすぐさま情動に飲み込まれる。

たとえば、あるカテゴリに属する集団が別の集団を虐殺している、とのポストを見た瞬間に、そのポストが敵だとみなす対象を私たちも敵だと思わされ、瞬時に怒りの情動に支配される。私たちは、スクロールしているだけで、複数の運動や敵対的な抗争に動員されてしまう。そのときの怒りは、本当に自分の怒りなのか、それとも作り出された怒りなのか、その瞬間には判別し難いものだ。

ポストをする側ももちろん、こうした事情は分かっている。

美学者のジェニファー・ロビンソンは、栄誉心に駆られて主君を殺害し、その罪を贖うことになる『マクベス』のような悲劇を、それでも私たちが逃げ出さずに鑑賞できるのは、読者の鑑賞中に溢れ出る情動や否定的な情動をコントロールする、文学の形式的装置の働きによるものだ、と指摘する(Robinson 2005)。つまり、文学が持つ形式的装置とは、私たちを激情に巻き込みつつも、幾分かそれを冷静に味わい、うまく付き合えるようにガイドしてくれるような、情熱と冷静のあいだのデヴァイスなのである(この仕組みについてはこれからの連載で分析してきたい)。

これとは真逆なものが、私たちが日々遭遇する破壊的な文学的装置であるといえる。これらは、私たちの情動をコントロールしようとし、情動を喚起し、そして、私たちが手に負えないようなところまで激情を掻き立てようとする。

たとえば、戦争の悲惨さについてのポストは、その爆弾を落とした人々への憎悪を駆り立てることができる。暴動についてのポストは、それを引き起こした責任を特定のエスニシティ集団へと転嫁し、彼らへの悪意を増幅させる。

もしかしたらそれは敵を倒し正義をなさんとする投稿者の(しばしば一方的な)正義感の場合もあるだろうし、よりクールに、エンゲージメント数が収益につながるために、私たちの怒りを燃料にしているに過ぎないかもしれない。炎上もまた同様で、そこでは物語を通じて、私たちの情動が商品化されている(ウォール=ヨルゲンセン 2020)。

テロリストも「物語」を利用する

情動調節メカニズムの悪用としてもっとも際立っているのは、テロリストたちによる物語の武器化だ。

テロリズムとは、人々に恐怖の物語をばらまくことを主要な目的の一つとしている。そうすることで、人々に現状の政体への不安を煽り、社会から信頼を奪い、闘争を増やすことで、テロリストたちの様々な目的(クーデターや不和の増大、虐殺の雰囲気の醸成)を達成しようとする。

たとえば、現代的なテロリズムにおいては、日常的なものの武器化という手段がしばしば用いられる。日常的にありふれたもの(やかん、衣類、花束、コーヒー缶、本、ティッシュ箱、そして、人そのもの)に爆薬を仕込んだりするのである。

人が爆薬を身に着けているのではないか、という恐れは、街行く人を見る目を「人間」を見る目ではなく「爆薬」を見る目へと変質させていく。日常の物品および人が暴力と化すのではないか、と人々を暴力的なものへの恐怖の雰囲気へと引き込むことで、人々に対する何らかの感性的なコントロールを達成しようとする(Walsh 2024)。

たとえば、日本においては、1995年の地下鉄サリン事件は、日常的に人々が使用する「地下鉄」を標的にすることで、「地下鉄」を日常の平凡な場所から、危険な密室へと変質させることができてしまった。

そうして、恐怖に駆られた人々はテロリズムへの戦いに身を投じてしまったり、暴力を助長したりして、暴力はさらに拡大していく。今度はもしかすると、テロリズムに恐怖していたはずの人々が新たな恐怖を生み出す原因となるかもしれない。

「ファン」が「アンチ」になる仕組み

逆に、自ら情動を他人と一体化させたいという欲求は、もしそれが達成されたならば、その人にとっては幸福だろう。

推し活はその一例である。推しのアイドルや配信者の情動と自分の情動をリンクさせることで、画面の向こうの遠い存在と情動を共有すること自体が、喜びであり、癒やしであり、生活にきらめきを与えうるだろう。

アイドル研究においては、移入(transporation)と呼ばれる現象が知られており、さまざまなメディア上のペルソナに共感し、「情動移入」することで、そのペルソナとの情動的なつながりを高めていくものであることが指摘されている(Brown 2013)。

しかし、自分と他人の情動がリンクするということは、なかなかかんたんに達成できるものではない。日々暮らしている家族とでさえうまく波長を合わせられないのだから、ましてや会ったこともない、会ったとしてもごくわずかな時間交流するだけのアイドルや配信者たちとそのファンが情動をリンクさせ続けることは容易ではない。

それゆえ、一体化の願いは、ときにバッドエンドをもたらす。

アイドルとの情動のリンクが果たされなくなると、人はファンからアンチファンへと転落する。

ファンが推しとの情動的つながりをシンクロさせることで幸福を得られているのに対して、アンチファンは自らと推しとの情動的つながりが断ち切られてしまったことに気づいていて、それをどうにかして再びリンクさせようとして絶望的なもがきを続けるのだ(Mardon et al. 2023)。

「自分が愛していた推しはそんなことを言わない。そんな情動を持たない。もとの推しに戻ってほしい」という願いは呪いとなってアンチファンと推されるアイドルたちを蝕むことになる。

MBTI(モドキ)が抱える「問題」

第三に、物語を用いた自己像の探求は、ときに、凝り固まった自己像を作り出す。自分のアイデンティティを確立することが行き過ぎると、特定のあり方に自分を枠ではめてしまって、硬直化したアイデンティティを生きることになってしまう。

美学者のピーター・ゴールディは、自己の物語化がもたらす悪影響の一つとして、ジャンルとキャラクター構造の押し付けを指摘している(Goldie 2012)。フロイトはかつて、自分の人生や境遇をある種運命的なものとして捉える、運命神経症(Schicksalzwang)の存在を指摘した。これにかかると人は、自分の運命が自分の変えられない固定された性格と不可避的に結びついていると考えてしまう。そうすることで、ほんとうは変えられるかもしれない自分の境遇を自分の本質だとみなして、そこから脱出できなくなってしまう。

こうした事例は、私たちが思うよりもありふれているように思う。

たとえば、現在若者のあいだで流行っているMBTI(モドキ)は、16のキャラクター的なパーソナリティーに人々を分類する俗流心理テストで、人々はこのMBTIの結果に基づいて自分の性格をやふるまいを他人に説明したり、自己理解に用いたりしている。

そもそも16Personalities診断はMBTI学会からも批判されているが、その本家のMBTIにせよ、心理学者からは「既知の事実やデータとの一致しておらず、検証可能性に欠け、内的矛盾を有するという点で、厳密な理論的基準において躓いている」として厳しく批判されている(Stein et al. 2019)。

それはともかく、16Personalitiesにおける各パーソナリティの説明には、物語的な要素が数多く含まれており、診断を受けた人が自分自身を特定のキャラクターになぞらえて自己理解することを助長している。

加えて、診断を受けた当人たちが、MBTI診断の結果を物語化しキャラクター化を強固なものにしている。SNS上にパーソナリティ同士の相性をコミカルに描いたマンガやイラストレーションを投稿したり、それを再拡散したりして、診断結果をより強化するような振る舞いを行っているのだ。

こうしたキャラクター化は、自分自身の理解を多少は深めるかもしれないが、結局のところ、心理学的にも怪しいパーソナリティ概念を用いることで、浅薄な理解にとどまる可能性の方が高いだろう。

薬物依存症は、こうした物語的なアイデンティティがデッドロックに陥った状態だ。

どういうことか。

そもそも、薬物使用は、私たちの(西洋風の)社会において、しばしば、エロティックでロマンティックなものとして扱われる。薬物使用はある意味で「エモく」、ドラマティックなものなのである(Pickard 2021)。そして、薬物依存者、というエモーショナルな物語に入り込んでしまい、別の自分の姿を想像できなくなることで、依存症の人々はひととき薬物から離れられても再び薬物依存者というアイデンティティに舞い戻ってしまう、という仮説が提示されている(Pickard 2021)。薬物依存者であることを誇りに思う人も存在する。しかし、その持続不可能生や福利の少なさは非常に気がかりなものだ。

物語的な理解・情動・自己像を批判する

以上、物語が重宝される理由と、それに対応して、物語がもたらす危うさについてスケッチしてきた。だが、このスケッチでは、そもそも物語とはどういうものなのか、情動やアイデンティティとはどういうものであるのかについては論じてこなかった。

ここから第4回までつづく連載では、物語化がもたらす見逃されてきた新たな問いをいっそう深いところまで考えていきたい。物語論はもちろん、歴史の哲学、情動の哲学、フィクションの哲学、人生の意味の哲学、スタイルやキャラクターをめぐる思考を横断しながら、物語批判の哲学に取り組む。

まず、「理解の願い」に対して、正しい過去の語りとは何なのかを考える。

誤解ではない自己の振り返りなど存在するのだろうか? それとも、過去の語りはなんでもありで、自分の好きなように語ればいいのだろうか? 歴史の哲学における物語的説明の議論を手がかりに、他人と自分を理解するとはどういうことなのかを考えていきたい。

次に、「情動のリンクの願い」に対して、情動との正しい距離感がどこにあるのか、情動の哲学を出発点に考える。

文学的な物語は情動を掻き立てるとともに、その情動に対して批評的なスタンスをとることも可能にしてくれる。それに対して、SNSやYouTubeを飛び回る人々のお手製の物語は、ひたすらに情動を掻き立てる。私たちは、物語を破壊的な武器にしないためにどのような手立てを考えることができるのだろうか。文学の哲学やフィクション論を手がかりに、物語との関係性を再構築したい。

そして、「自己像の願い」に対して、柔らかい理想をいかに描くかを考えたい。

私たちは、たしかに、自分らしい姿で生きたいと願う。自分らしくあればあるほど、たとえ他人に何を言われようとも自信をもって生きられるだろう。

しかし、むしろ、人々は、他人に何か言われないための適切な自己像をつくるために、物語を手がかりに自分を再編集しようとしているようにみえる。私たちが私たちらしい生を歩むためには、他人からの期待や世間の物語とどう付き合っていけばよいのだろうか。スタイル、ペルソナ、キャラクターの分析からあるべき自己像のデザインを考える。

理解、情動、そして自己像について、物語から考える。

それは、物語を批判することであるが、同時に、物語の危うさから物語の魅力が透かし絵のように浮かび上がることだろうと思う。

