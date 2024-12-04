４日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０９：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・卸売物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：ティーライフ<3172>
※東証グロース及び福証Ｑボード上場：ＴＭＨ<280A>
出所：MINKABU PRESS
０９：３０ 豪・ＧＤＰ（国内総生産）
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１９：００ ユーロ・卸売物価指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
○決算発表・新規上場など
決算発表：ティーライフ<3172>
※東証グロース及び福証Ｑボード上場：ＴＭＨ<280A>
出所：MINKABU PRESS