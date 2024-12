サザン、歴代アルバムリマスター版リリース企画第2弾配信開始！『綺麗』から『稲村ジェーン』までの5作品

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ライター&リスナーによるレビューも「サザン・タイムズ」に続々到着!

ニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』のリリースを2025年3月に控えるサザンオールスターズ。

彼らが歩んできた“オリジナル・アルバムの歩み”を令和の時代に再び楽しんでもらうべく、歴代オリジナルアルバム全15作品を最新マスタリング技術によりアップデートしたリマスターバージョンを配信限定でリリースする、お待ちいただき『THANK YOU SO MUCH(ありがとうございます)』企画が進行中だ。

当初“今冬リリース”と予定されていたニューアルバムは、さらなる完成度を追求するためリリース時期が来春に延期されたが、長らく待ってくれているすべての音楽ファンへの感謝を込めたこの特別企画では、1978年リリースのデビューアルバム『熱い胸さわぎ』から2015年リリースの『葡萄』までの15作品が3週にわたって5作品ずつダウンロードおよびストリーミング限定で配信される。

11月27日に第1弾として、『熱い胸さわぎ』『10ナンバーズ・からっと』『タイニイ・バブルス』『ステレオ太陽族』『NUDE MAN』の5作品が配信されると、SNSでは喜びと驚きの声が多数寄せられた。リリース当初のオリジナルマスターに限りなく忠実に、2024年の最新マスタリング技術によりアップデートされた今回のリマスター音源は、往年のファンには新しい発見を、あらたにサザンの音楽に触れる人には新鮮な感動を与えている。

そして、12月4日に、第2弾の配信がスタート。『綺麗』(1983年)、『人気者で行こう』(1984年)、『KAMAKURA』(1985年)、『SOUTHERN ALL STARS』(1990年)、『稲村ジェーン (SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS)』(1990年)の5作品が配信リリースされた。それぞれのアルバム大ヒット曲があるが、令和の今、ニューアルバムのリリースを前に改めてオリジナルアルバムとして収録曲の流れ含め、一作品ごとにゆっくり堪能しよう。

また、ニューアルバムリリースおよび全国ツアー開催に向けて公開された『THANK YOU SO MUCH』特設サイト内には、今回のリマスター配信を受けて、全15作品のアルバムの収録曲や解説をまとめた特設ページが公開されている他、参加型WEBメディア「サザン・タイムズ」もオープン。

これまで長きにわたりサザンオールスターズを追ってきたベテラン音楽評論家から新進気鋭の若手ライターまで、総勢30名が執筆を担当しており、通常の「真剣レビュー」に加え、“もしもサザンオールスターズが今年2024年デビューの新人バンドだったら”という設定で書き下ろされた「もしもレビュー」が順次公開され、好評を博している。

さらに、サイト内の投稿フォームにはリスナーからのレビューが続々と寄せられており、アルバムにまつわる個人の思い出を含む十人十色のレビューが現在までに100件以上公開されている。

様々な角度から書かれたレビューを読むことで、サザンの音楽をさらに深く味わうことができるので、ぜひチェックして、来春3月リリース予定の16作目のニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』を楽しみに待とう。

■サザンオールスターズ 歴代オリジナルアルバム全15作品リマスターver. 配信スケジュール

※()内はオリジナルリリース日

11月27日配信リリース

『熱い胸さわぎ』 (1978年8月25日)

『10ナンバーズ・からっと』 (1979年4月5日)

『タイニイ・バブルス』 (1980年3月21日)

『ステレオ太陽族』 (1981年7月21日)

『NUDE MAN』 (1982年7月21日)

12月4日配信リリース

『綺麗』 (1983年7月5日)

『人気者で行こう』 (1984年7月7日)

『KAMAKURA』 (1985年9月14日)

『SOUTHERN ALL STARS』 (1990年1月13日)

『稲村ジェーン (SOUTHERN ALL STARS and ALL STARS)』 (1990年9月1日)

12月11日配信リリース

『世に万葉の花が咲くなり』 (1992年9月26日)

『Young Love』 (1996年7月20日)

『さくら』 (1998年10月21日)

『キラーストリート』 (2005年10月5日)

『葡萄』 (2015年3月31日)

リリース情報

2025年3月リリース

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』特設サイト リマスター配信ページ

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_remaster2024

サザン・タイムズ

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_sastimes

サザンオールスターズ『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp