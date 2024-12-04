【豪州】

実質ＧＤＰ（2024年 第3四半期）09:30

予想 0.5% 前回 0.2%（前期比)

予想 1.0% 前回 1.0%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）17:55

予想 49.4 前回 49.4（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:00

予想 49.2 前回 49.2（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（10月）19:00

予想 0.3% 前回 -0.6%（前月比)

予想 -3.3% 前回 -3.4%（前年比)



【英国】

サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:30

予想 50.0 前回 50.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（11/23 - 11/29）21:00

予想 N/A 前回 6.3%（前週比)



ADP雇用者数（11月）22:15

予想 16.0万人 前回 23.3万人（前月比)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）23:45

予想 57.0 前回 57.0（非製造業PMI・確報値)

予想 55.3 前回 55.3（コンポジットPMI・確報値)



製造業新規受注（10月）5日0:00

予想 0.3% 前回 -0.5%（前月比)



耐久財受注（確報値）（10月）5日00:00

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

予想 0.1% 前回 0.1%（輸送除くコア・前月比)



ISM非製造業景気指数（11月）5日00:00

予想 55.5 前回 56.0（ISM非製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

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