【豪州】
実質ＧＤＰ（2024年 第3四半期）09:30
予想　0.5%　前回　0.2%（前期比)
予想　1.0%　前回　1.0%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（11月）17:55
予想　49.4　前回　49.4（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:00　
予想　49.2　前回　49.2（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（10月）19:00
予想　0.3%　前回　-0.6%（前月比)
予想　-3.3%　前回　-3.4%（前年比)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）18:30
予想　50.0　前回　50.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（11/23 - 11/29）21:00
予想　N/A　前回　6.3%（前週比)

ADP雇用者数（11月）22:15
予想　16.0万人　前回　23.3万人（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（11月）23:45
予想　57.0　前回　57.0（非製造業PMI・確報値)
予想　55.3　前回　55.3（コンポジットPMI・確報値)

製造業新規受注（10月）5日0:00
予想　0.3%　前回　-0.5%（前月比)

耐久財受注（確報値）（10月）5日00:00
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)
予想　0.1%　前回　0.1%（輸送除くコア・前月比)

ISM非製造業景気指数（11月）5日00:00
予想　55.5　前回　56.0（ISM非製造業景気指数)

※予定は変更することがあります