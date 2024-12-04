日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の3万9250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40278.21円 ボリンジャーバンド3σ
39770.54円 ボリンジャーバンド2σ
39262.87円 ボリンジャーバンド1σ
39250.00円 4日夜間取引終値
39248.86円 3日日経平均株価現物終値
38910.00円 一目均衡表・基準線
38755.20円 25日移動平均
38684.00円 5日移動平均
38641.75円 200日移動平均
38542.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38540.00円 一目均衡表・転換線
38302.40円 75日移動平均
38247.53円 ボリンジャーバンド-1σ
37739.86円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37232.19円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40278.21円 ボリンジャーバンド3σ
39770.54円 ボリンジャーバンド2σ
39262.87円 ボリンジャーバンド1σ
39250.00円 4日夜間取引終値
39248.86円 3日日経平均株価現物終値
38910.00円 一目均衡表・基準線
38755.20円 25日移動平均
38684.00円 5日移動平均
38641.75円 200日移動平均
38542.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38540.00円 一目均衡表・転換線
38302.40円 75日移動平均
38247.53円 ボリンジャーバンド-1σ
37739.86円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37232.19円 ボリンジャーバンド3σ
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