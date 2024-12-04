　4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の3万9250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40278.21円　　ボリンジャーバンド3σ
39770.54円　　ボリンジャーバンド2σ
39262.87円　　ボリンジャーバンド1σ
39250.00円　　4日夜間取引終値
39248.86円　　3日日経平均株価現物終値
38910.00円　　一目均衡表・基準線
38755.20円　　25日移動平均
38684.00円　　5日移動平均
38641.75円　　200日移動平均
38542.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38540.00円　　一目均衡表・転換線
38302.40円　　75日移動平均
38247.53円　　ボリンジャーバンド-1σ
37739.86円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37232.19円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース