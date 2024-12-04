²¿¤·¤ËÍè¤¿¤Î¡ª¡© ±¿Æ°²ñ¤Ç¡Ö1ÈÖ¤Ë¤Ê¤ì¤óÂ¹¤ÎÁö¤ê¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤ó¡×¤ÈÇú¿ç¤¹¤ëµÁÉã¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤¬ÇúÈ¯¡ª
É®¼Ô¤ÎÁÄÉãÊì¤ÏÂ¹¤ò¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÁÄÉãÊì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Ìµ¾ò·ï¤ËÂ¹¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µÁÎ¾¿Æ¤ÎÂ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¦¾ð¤è¤ê¤â²¿¤è¤ê¤âÂÎºÛ¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
Ë«¤á¤Ê¤¤µÁÉã
¼þ¤ê¤Î¥Ò¥½¥Ò¥½À¼¤È»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤ÎÅÜ¤ê¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ï¤½¤½¤¯¤µ¤È±¿Æ°¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÁÎ¾¿Æ¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤Î±¿Æ°²ñÁ°¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ÏµÁÉã¤Ë¡Ö¤É¤¦¤»¥Ó¥ê¤Ê¤Î¤ÇÍè¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§RIE.K
¹ñÊ¸³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¶µ°÷ÌÈµö¤ò¼èÆÀ¸å¤ÏOL¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«±Ä¶È¤ÎÉã¿Æ¤ÎÉÂµ¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ËÅ¾¿¦¡£»Å»öÊÁÂ¿¤¯¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌõ¤¢¤ê¡×¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸ÃÌ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¡¦Î¥º§¡£²ð¸î»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Õー¥ÉÅ¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥È¥Ðー¡¦ÊÛÅö²°¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦½Î¹Ö»Õ¡¦¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñー¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î·Ð¸³¤¢¤ê¡£Â¿ºÌ¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤«¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅÚÃÏ¡¢¿¦¾ì¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥ê&¤ª¤â¤·¤í¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¡¢¥³¥é¥à¤Ë¤¹¤ëÀì¶È¥é¥¤¥¿ー¤Ë»ê¤ë¡£