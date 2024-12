「視点を変えれば世界が変わる」…「コップの水」と「一匹の子猫」から考える、夢を実現するための驚きの発想とは？

近年注目が集まっているアントレプレナーシップ。「起業家精神」と訳され、高い創造意欲とリスクを恐れぬ姿勢を特徴とするこの考え方は、起業を志す人々のみならず、刻一刻と変化する現代社会を生きるすべてのビジネスパーソンにとって有益な道標である。

視座が違えば世界は変わる

起業家は夢を描きます。そして、夢を実現するために、ビジョンを持って社会にアプローチします。社会を変えようとします。「起業家は世界を変える」。大学の講義では最初にこの話をします。しかし、同じ話を日本でのセミナーでやると、まったく反応が違います。バブソン大学では、入学したばかりの学生が、私に「ヘイ!先生、俺は世界を変えてやるぜ」と言ってハイタッチを求めてきます。他の学生も、「やってやるぜ」という目をしています。しかし、日本では何か微妙な空気になることが多いのです。

「なんだか、やばいやつが話を始めたぞ」

そういうときは、いろんな話をします。世界を変えると言っても法律を変えるとか、見たこともない事業を起こすとか、そういったことだけではないのだと。

気分次第で世界が変わって見える

過去にいた印象深い学生ですが、卒業後も何度も大学に顔を出していました。素直というか、わかりやすいというか、自分が起こした事業の調子がいいときはもうノリノリで後輩である学生たちに話しかけています。ところが、事業がうまく行っていないときは、どんよりと下を向き、話しかけても反応が悪い。「もう俺はだめだ」なんて顔をしています。いずれの場合にも、彼の周囲の世界は変わっていないのです。

同じ夕焼けを見ても、ある人は寂しく、ある人は希望を感じるかもしれません。寂しいときに一歩外に出ると、「なんて世界は暗いんだ」、周囲の人を見ても「自分とは関係がない、自分は孤独だ」と感じるかもしれません。一方、良いことがあったときには、「なんて世界は明るいんだ」と、同じ光景が新鮮に感じられ、周囲の人もみんな幸せに見えるでしょう。

そのときの状況、気分次第で世界が変わって見える。世の中はある意味、鏡に映る「自分自身」を投影している。世の中の見え方は、自分の感情とリンクしている。コップの水が「半分しかない」のか「半分もある」のか。自分が救えるのは「眼の前の一匹の子猫」なのか、「これから捨てられるすべてのペット」なのか。それは視座が違うだけです。

世界なんて、自分の視座が違えば、まったく違って見える。逆に言えば、世界を変えたいのであれば、自分の視座を変えればよい。

The best way to change the world, is to change the way you view the world.

