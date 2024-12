【「よわよわ先生」TVアニメ化】12月4日 発表

「週刊少年マガジン」で2022年11月から連載中のマンガ「よわよわ先生」がTVアニメ化されることが決定した。

「よわよわ先生」は、12月4日発売の「週刊少年マガジン 2025年1号」で連載100回を迎える、鶸村ひより先生を中心とした学園青春ラブコメ。

ひより先生は、キレイで“こわこわ”に見えるが、実はあらゆることに“よわよわ”。押されても弱い、情にも弱い、刺激にも弱いため、“よわよわ”すぎて大変なことに……。本作では、悪人がひとりも出てこない明るくてちょっとおバカでセクシーな日常が展開する。

なお、本作は回を追うごとにひより先生の「断れない性格」や「天然」がエスカレート。あまりに過激過ぎるため「週刊少年マガジン」には全てを収録できず、「無修正版はコミックスでご確認ください」の注釈付きになるほど。そんな本作がどのようなアニメになるのか、詳細は公式Xでの続報をお待ちいただきたい。

また、アニメ化を祝してキャンペーンも開催される。

キャンペーン開催

本キャンペーンでは、作者・福地カミオ氏が選出したお気に入りの5シーンから、いちばん好きな「推しシーン」を投票することができる。

キャンペーン参加者の中から抽選で3名に、1位に選ばれたシーンを福地氏が刺激的に描き下ろしたサイン&宛名入り複製原画が贈呈される。

投票は公式Xのリポストと特設ページにある応募フォームから行なうことができる。投票は2025年1月6日まで。詳しくは12月4日昼頃に公開されるキャンペーン特設ページで確認できる。

□キャンペーン特設ページ

1位に選ばれたシーンを東雲うみさんがグラビアで再現!

1位に選ばれたシーンを東雲うみさんがグラビアで再現する。なお、再現グラビアの掲載号は決まり次第発表される。

東雲うみさん

【東雲うみさん コメント】

「よわよわ先生」アニメ化おめでとうございます! 過激過ぎてびっくりしましたが、私のできる限りで頑張って再現しますので投票よろしくお願いします!

ボイスコミックス化も決定

アニメの担当声優決定後に、その声優によるボイスコミックス化も決定した。

「マガポケ」にて大量無料開放と人気キャラ投票も

講談社運営のマンガアプリ「マガポケ」にて大量無料開放と人気キャラ投票が12月10日まで開催される。見事1位に輝いたキャラクターはプロフィールアイコンになる。

【「よわよわ先生」あらすじ】

新学期。2年生に進級した男子高校生・阿比倉くん達のクラス担任になったのは、機嫌を損ねれば呪われると噂の通称「こわこわ先生」こと、鶸村ひより先生だった! そんな、「こわこわ先生」の裏の一面を、ある日の放課後、目撃してしまった阿比倉くんは……。まさかのギャップに悶絶必至! あなたの庇護欲を掻き立てる、よわよわラブコメ開幕!!

