本日放送！『2024FNS歌謡祭』第1夜、タイムテーブル発表
■18時30分よりフジテレビにて生放送！
『2024FNS歌謡祭』第1夜が、本日12月4日18時30分からフジテレビにて生放送される。
このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開。豪華アーティストの多彩なパフォーマンスを楽しもう。
※出演者は五十音順
※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり
【タイムテーブル】
■18時30分～
ゴスペラーズ×JO1×東方神起×Travis Japan×Number_i×BE:FIRST×Hey! Say! JUMP×増田貴久（NEWS）×宮野真守「クリスマス・イブ/山下達郎」
家入レオ「未完成」
NCT DREAM「When I’m With You」
上白石萌音「まぶしい」
こっちのけんと×ハローキティとサンリオの仲間たち「はいよろこんで 」
JO1「ICY」
SHOW-WA「君の王子様」
TWS「plot twist」
TREASURE「STUPID -JP Ver.-」
※アーティスト名 五十音順
■19時頃～
ILLIT「Magnetic」
ano「許婚っきゅん」
尾上右近×松田元太（Travis Japan）超実写映画『ライオン・キング：ムファサ』より「ブラザー / 君みたいな兄弟」
KinKi Kids「愛のかたまり」「Amazing Love」
JUJU×菊池風磨（timelesz）「やさしさで溢れるように」
Perfume「Cosmic Treat」
星野源「不思議」
三浦大知×宮野真守×河野純喜（JO1）×RYUHEI（BE:FIRST）「Missing/久保田利伸」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」
▲アーティストがリスペクトするアーティスト Part(1)
柴咲コウ、NAOTO（三代目 J SOUL BROTHERS）、のっち（Perfume）、深澤辰哉（Snow Man）、山田涼介（Hey! Say! JUMP）
※アーティスト名 五十音順
■20時頃～
赤えんぴつ「バイバイ」「好きだ」
工藤静香×倖田來未×MIIHI（NiziU）「慟哭」
工藤静香×増田貴久（NEWS）「嵐の素顔」
Stray Kids「GIANT」
Snow Man「ブラザービート」
timelesz「because」
NewJeans「How Sweet」
乃木坂46「歩道橋」
Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」
ゆず×松たか子「Chururi（feat.松たか子）」
※アーティスト名 五十音順
■21時頃～
aespa「Supernova 」
ENHYPEN「Polaroid Love」
北村匠海（DISH//）「夜空ノムコウ/SMAP」
ゴスペラーズ×増田貴久（NEWS）「ひとり」
三代目 J SOUL BROTHERS「DEVELOP」
柴咲コウ「硝子窓/King Gnu」
Snow Man「EMPIRE」
Number_i「INZM」
NewJeans「Ditto」
BE:FIRST「Sailing」
Hey! Say! JUMP「eek!!」
星野源「光の跡」
三浦大知「心拍音」
宮野真守×上白石萌音「世界中の誰よりきっと/中山美穂＆WANDS」
▲アーティストがリスペクトするアーティスト Part(2)
井上和（乃木坂46）、MIIHI（NiziU）、宮野真守
▲アーティストがリスペクトするアーティスト Part(3)
阿部亮平（Snow Man）、上白石萌音、金城碧海（JO1）、佐藤勝利（timelesz）
※アーティスト名 五十音順
■22時頃～
AI「Story」
『Endless SHOCK』2024カンパニー「Dancing On Broadway」「MUGEN（夢幻）」
木梨憲武×AI×Crystal Kay×DOUBLE×福原みほ×Full Of Harmony×林 和希×JAY’ED×Mhiro×露崎春女「伝えなくちゃ」
倖田來未×TREASURE（T5）「人魚姫」
THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」
DISH//「朝、月面も笑っている」
東方神起「SWEET SURRENDER」
Travis Japan「BO$$Y」
NiziU「BELIEVE」
浜崎あゆみ「Rule」「SURREAL」「evolution」
BEGIN「島人ぬ宝」
▲アーティストがリスペクトするアーティスト Part(4)
北村匠海（DISH//）、こっちのけんと、三浦大知
▲アーティストがリスペクトするアーティスト Part(5)
川村壱馬（THE RAMPAGE）、SHUNTO（BE:FIRST）、白岩瑠姫（JO1）
※アーティスト名 五十音順
番組情報
フジテレビ系『2024FNS歌謡祭』
◇第1夜 12/04（水）18:30～23:28
◇第2夜 12/04（水）18:30～21:54
司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
『2024FNS歌謡祭』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/FNS/