本日放送！『2024FNS歌謡祭』第1夜、タイムテーブル発表

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■18時30分よりフジテレビにて生放送！

『2024FNS歌謡祭』第1夜が、本日12月4日18時30分からフジテレビにて生放送される。

このたび、タイムテーブルが番組公式サイトにて公開。豪華アーティストの多彩なパフォーマンスを楽しもう。

※出演者は五十音順

※生放送のため、構成の変更・出演時間が前後する可能性あり

【タイムテーブル】

■18時30分～

ゴスペラーズ×JO1×東方神起×Travis Japan×Number_i×BE:FIRST×Hey! Say! JUMP×増田貴久（NEWS）×宮野真守「クリスマス・イブ/山下達郎」

家入レオ「未完成」

NCT DREAM「When I’m With You」

上白石萌音「まぶしい」

こっちのけんと×ハローキティとサンリオの仲間たち「はいよろこんで 」

JO1「ICY」

SHOW-WA「君の王子様」

TWS「plot twist」

TREASURE「STUPID -JP Ver.-」

※アーティスト名 五十音順

■19時頃～

ILLIT「Magnetic」

ano「許婚っきゅん」

尾上右近×松田元太（Travis Japan）超実写映画『ライオン・キング：ムファサ』より「ブラザー / 君みたいな兄弟」

KinKi Kids「愛のかたまり」「Amazing Love」

JUJU×菊池風磨（timelesz）「やさしさで溢れるように」

Perfume「Cosmic Treat」

星野源「不思議」

三浦大知×宮野真守×河野純喜（JO1）×RYUHEI（BE:FIRST）「Missing/久保田利伸」

Mrs. GREEN APPLE「ライラック」

薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」

▲アーティストがリスペクトするアーティスト Part(1)

柴咲コウ、NAOTO（三代目 J SOUL BROTHERS）、のっち（Perfume）、深澤辰哉（Snow Man）、山田涼介（Hey! Say! JUMP）

※アーティスト名 五十音順

■20時頃～

赤えんぴつ「バイバイ」「好きだ」

工藤静香×倖田來未×MIIHI（NiziU）「慟哭」

工藤静香×増田貴久（NEWS）「嵐の素顔」

Stray Kids「GIANT」

Snow Man「ブラザービート」

timelesz「because」

NewJeans「How Sweet」

乃木坂46「歩道橋」

Mrs. GREEN APPLE「コロンブス」

ゆず×松たか子「Chururi（feat.松たか子）」

※アーティスト名 五十音順

■21時頃～

aespa「Supernova 」

ENHYPEN「Polaroid Love」

北村匠海（DISH//）「夜空ノムコウ/SMAP」

ゴスペラーズ×増田貴久（NEWS）「ひとり」

三代目 J SOUL BROTHERS「DEVELOP」

柴咲コウ「硝子窓/King Gnu」

Snow Man「EMPIRE」

Number_i「INZM」

NewJeans「Ditto」

BE:FIRST「Sailing」

Hey! Say! JUMP「eek!!」

星野源「光の跡」

三浦大知「心拍音」

宮野真守×上白石萌音「世界中の誰よりきっと/中山美穂＆WANDS」

▲アーティストがリスペクトするアーティスト Part(2)

井上和（乃木坂46）、MIIHI（NiziU）、宮野真守

▲アーティストがリスペクトするアーティスト Part(3)

阿部亮平（Snow Man）、上白石萌音、金城碧海（JO1）、佐藤勝利（timelesz）

※アーティスト名 五十音順

■22時頃～

AI「Story」

『Endless SHOCK』2024カンパニー「Dancing On Broadway」「MUGEN（夢幻）」

木梨憲武×AI×Crystal Kay×DOUBLE×福原みほ×Full Of Harmony×林 和希×JAY’ED×Mhiro×露崎春女「伝えなくちゃ」

倖田來未×TREASURE（T5）「人魚姫」

THE RAMPAGE「24karats GOLD GENESIS」

DISH//「朝、月面も笑っている」

東方神起「SWEET SURRENDER」

Travis Japan「BO$$Y」

NiziU「BELIEVE」

浜崎あゆみ「Rule」「SURREAL」「evolution」

BEGIN「島人ぬ宝」

▲アーティストがリスペクトするアーティスト Part(4)

北村匠海（DISH//）、こっちのけんと、三浦大知

▲アーティストがリスペクトするアーティスト Part(5)

川村壱馬（THE RAMPAGE）、SHUNTO（BE:FIRST）、白岩瑠姫（JO1）

※アーティスト名 五十音順

番組情報

フジテレビ系『2024FNS歌謡祭』

◇第1夜 12/04（水）18:30～23:28

◇第2夜 12/04（水）18:30～21:54

司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）

『2024FNS歌謡祭』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/FNS/