スイーツのプロ推薦！ 世界最高峰のチームで作る、ホテルメイドのいちごショートケーキ

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは? スイーツのプロが選ぶ! とっておきの一品をご紹介。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

「フィオレンティーナ ペストリーブティック」のストロベリーショートケーキ

東京・六本木に位置するラグジュアリーホテル「グランド ハイアット 東京」。こちらのロビーフロアにある「フィオレンティーナ ペストリーブティック」では、ワールドクラスのパティシエが作る、さまざまなスイーツを味わうことができます。数あるメニューの中で特におすすめしたいのが「ストロベリーショートケーキ」。今回は都内最高峰とも言われる絶品ショートケーキをご紹介します。

ラグジュアリーな空間で味わえる絶品スイーツ

入り口

「グランド ハイアット 東京」のロビーフロアにあるイタリアンカフェ「フィオレンティーナ」。こちらに併設する「ペストリーブティック」では、世界大会で優勝・受賞を果たしたパティシエが作る、アートのような美しいスイーツを楽しむことができます。

店内 写真:お店から

店内には外の喧騒とはうって変わって非日常的な空間が広がります。高い天井と大きな窓が特徴で、さすがはラグジュアリーホテルのレストランという印象。高級ホテルだからこそ叶う、いつもとは違った優雅な時間を過ごすことができます。

テラス席からはけやき坂のイルミネーションも眺められる(12月25日まで) 写真:お店から

白を基調とした爽快なテラス席は、グリーンの植栽が癒やしを与えてくれる居心地の良い空間。テラスからは六本木けやき坂通りとテレビ朝日通りの街路樹が眺められ、まるで海外にいるかのような感覚です。ランチやディナーはもちろん、モーニング、カフェとしてなど、さまざまな用途で利用できるのがうれしいですね。

ショーケース

カフェに入ってすぐ目の前にあるショーケースには、シンプルかつ美しいスイーツがずらりと並んでいます。世界大会の優勝経験を持つペストリーチームが手掛けるスイーツはどれも絶品で、そしてアーティスティック。常にお客様が求める「グランド ハイアット 東京」の味に、そして見た目の美しさを大切に、一つひとつ丁寧に作り上げているそうです。

今回はそんな同店こだわりスイーツの中から、僕が特におすすめしたい、とっておきの2品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! こだわりの素材で作るプレミアムなショートケーキ

「ストロベリーショートケーキ」670円

同店のスイーツはどれを食べても絶品。その中でも僕が一番におすすめするのは「ストロベリーショートケーキ」670円。スライスしたいちごを生クリームと3層のスポンジ生地でサンドしたこだわりのショートケーキです。トップには大粒のいちごがのせられています。

スポンジ生地の間にはカットしたいちごがたっぷり

米粉を加えて焼き上げた生地には、ラズベリーとブルーベリー、さらにリキュールを加えた自家製ベリーシロップが染み込んでいて、口どけしっとりで風味も豊か。植物性と動物性をブレンドしたコクのある生クリームとも相性抜群です。今の時期に使用するいちごは香川県産の「女峰」。多汁で香りが良く、甘みと酸味のバランスがとにかく絶妙。一口食べる度、いちごの甘酸っぱい果汁とベリーシロップが口いっぱいに広がって幸せな気持ちになります。

シンプルで美しい

風味のよいスポンジ生地、コクのある生クリーム、甘酸っぱいいちごが絶妙に絡み合う「ストロベリーショートケーキ」。世界屈指のペストリーチームが作るショートケーキをぜひ食べてみてください!

濃厚なチョコレートがやみつき!「マルキューズ」

「マルキューズ」590円

ガナッシュとチョコレートのスポンジ生地を交互に重ねた、チョコレート好きにはたまらない一品「マルキューズ」590円。側面にはチョコレートコポー(カールするように削った装飾用のチョコレート)をトッピングし、見た目の美しさをプラスしています。

層の重なりが美しい

ココアパウダーを使ったチョコレート生地は、口どけの良いしっとりした食感が特徴。このチョコレート生地に濃厚なガナッシュが相性抜群です。またチョコレートコポーのパリパリとした食感もいいアクセントになっています。メインのチョコレートはフランス産のダークチョコレートを使用し、チョコレート生地にはオレンジキュラソーを加えるというこだわりも。甘さとほろ苦さのバランスが良く風味も豊かなので、決して重く感じることはありません。ホテルメイドならではの贅沢なおいしさをぜひ味わってみてください。

かわいい箱の焼き菓子やホテルで焼き上げるパンにも注目

かわいい箱の焼き菓子はプチギフトにもおすすめ

ケーキの他に、種類豊富なこだわりの焼き菓子も販売しています。箱のデザインもオシャレなので、ちょっとしたプレゼントにも最適!

毎日完売の商品が続出する大人気のパン

ホテルで焼き上げる「クロワッサン」400円や「パン オ ショコラ」440円も見逃せない一品。生地がサクッと香ばしく、噛み締める度にバターの旨みが口の中に広がります。レンジでリベイクするとバター感が増してさらにおいしさアップ。自分用はもちろん、パン好きな人への手土産におすすめです。

クオリティーの高い商品を常に作り続ける

ペストリー料理長・泉水佑太さん

最後に同店のスイーツについて、ペストリー料理長の泉水佑太さんにお話を聞いてみました。

「先輩たちが築き上げてきた『グランド ハイアット 東京』の味を守りながら、美しく、そして常に同じ味になるよう、ペストリーチームが一丸となってスイーツを作っています。今後は日本でも注目されるようなスイーツを作って、チームのレベルをどんどん上げていきたいです。また今は『カカオショック』でチョコレートが高騰しているのですが、少し落ち着いてきたら自分がおいしいと思えるチョコレートを使って、ワンランク上のチョコレートケーキを作りたいですね。もちろん定番の『マルキューズ』もおいしいのでぜひ食べてほしいです」

ホテルメイドのプライドを持ち、日々スイーツに挑む「フィオレンティーナ ペストリーブティック」。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆フィオレンティーナ ペストリーブティック住所 : 東京都港区六本木6-10-3 グランド ハイアット 東京 1F ロビーフロアTEL : 050-5456-0490

文:はなとも、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

