「Bluesky network analyser」はBlueskyのハンドル名を入力することで「当該ユーザーがフォローしている人たちがフォローしているユーザー」の人気ランキングを表示できるウェブアプリです。趣味が合うユーザーや興味深いユーザーを探すのに便利そうだったので、実際に使ってみました。Bluesky network analyserhttps://bsky-follow-finder.theo.io/

Bluesky network analyserにアクセスすると画面内にハンドルネーム入力欄が表示されるので、自分のハンドルネームを入力して「Analyze」をクリックします。集計処理が始まるのでしばらく待ちます。なお、フォローしているユーザーが多い場合や、「フォロー中ユーザーがフォローしているユーザー」が多い場合は処理に時間がかかるので注意。集計結果表示はこんな感じ。左側に人気順位とユーザー名が表示され、右側に「フォロー中のユーザーのうち何人がフォローしているか」が表示されます。集計結果上部の「Sort by proportion(favours niche accounts)」をクリックすると、「全フォロワーに占めるフォロー中のユーザーの割合」の順に表示が切り替わります。標準状態だと「世間一般に人気なユーザー」が上位になりやすいですが、このランキングだと「フォロー中のユーザーたちの間でニッチな人気を集めているユーザー」が上位になりやすいです。Bluesky network analyserでは、集計結果内の各ユーザーを直接フォローすることもできます。フォロー機能を使うには、外部アプリとの連携用パスワード「アプリパスワード」を入力する必要があります。まず、画面上部の「Add an app password to enable follow buttons(optional)」をクリック。「Go to Bluesky settings to create an app password」をクリック。Blueskyのアプリパスワード作成画面が開いたら「アプリパスワードを追加」をクリック。任意の名前を入力してから「次へ」をクリック。アプリパスワードが表示されたらコピーします。この画面を閉じるとアプリパスワードは確認不可能になるので、閉じる前にコピーしておく必要があります。入力欄にアプリパスワードを貼り付けると、ユーザー名の右隣にフォローボタンが表示されます。なお、Bluesky network analyserには自分以外のユーザーのハンドルネームを入力することもできるので、趣味が合うユーザーの探索がはかどります。ただし、上述の通りフォロー人数の多いユーザーのハンドルネームを入力すると処理に長い時間がかかるので注意が必要です。