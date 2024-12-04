堀ちえみ、「銀座プロレス」で「リ・ボ・ン」熱唱…「ネバーギブアップ精神で頑張っていきたい」
◆銀座プロレス「三州ツバ吉デビュー１７周年記念大会」（１日、ＰＵＲＥＭＩＥ Ｇｉｎｚａ）観衆１２０＝超満員＝
２０１９年に口腔（こうくう）がん（舌がん）と食道がんの手術を受けたタレントの堀ちえみが１日、銀座の「ＰＵＲＥＭＩＥ Ｇｉｎｚａ」で行われた「銀座プロレス」にサプライズ出演した。
黒のホットパンツでステージに登場した堀は、ステージ最前列に陣取った親衛隊の声援をバックに１９８５年１月にリリースされたヒット曲「リ・ボ・ン」を熱唱した。
プロレス会場での歌唱に堀は「「病気をしましたけども、本当、ファイトの塊で頑張って治して、リハビリもまだ続けています」と明かし「ネバーギブアップ精神で頑張っていきたいと思います」と約束した。
また、ステージでは「銀座プロレス」を主宰する三州ツバ吉が堀が表紙だった昭和時代のアイドル雑誌「ＤＵＮＫ」を手に登場。堀に「サインしてもらいました」とニヤけていた。
◆１２・１銀座プロレス主な成績
▼第４試合 ６人タッグマッチ１５分１本勝負
○ＬＥＯＮＡ、力、佐藤将太（１４分３９秒、逆さ押さえ込み）佐野直、ＴＡＭＵＲＡ☆ＧＥＮＥ☆、今井礼夢●
▼メインイベント 三州ツバ吉デビュー１７周年記念試合 ６人タッグマッチ３０分１本勝負
○村上和成、長井満也、三州ツバ吉（１６分３９秒、ＳＴＯ→片エビ固め）石川雄規、富豪富豪夢路、ジョータ●