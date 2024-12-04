¾¾Åè¾°Èþ¡¢53ºÐ¡ÖÃÂÀ¸²ñ¡×Êó¹ð¡¡É×¤¬½àÈ÷¤·¡ÖºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¾Åè¾°Èþ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2Æü¤Ë53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢É×¤ÇÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëTOCCO¤¬ÃÂÀ¸²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡ª¡ªÄ«¤«¤éTOCCO¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¥«¥Ë¥¹¥¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤Ç¾Ð¤¦¼Ì¿¿¤ä¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¶á±Æ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£
¡Ö¿©´ïÀö¤¤¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡¢¡¢ÅÅµ¤¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡¢¡¢¡¢¥±¡¼¥¡ª¡ª¥¸¥å¥Þ¥é¥é¤«¤é¤Ï¤ª¼ê»æ¤È²ÖÂ«¡ªTOCCO¤«¤é¤Ï¥¹¥«¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Ï¸½¶â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×
ÃÂÀ¸²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¡Ö¼Ì¿¿¤â»£¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¤É¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËºÜ¤»¤ì¤Þ¤»¤¬¡¢¡¢¡¢ºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ç¤Á¤ã¤ó¤È¾åÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤â¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¡×¡Ö¤½¤·¤Æ»ä¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¤ªÃÂÀ¸Æü¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£