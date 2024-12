サムスンは次期「Galaxy S25」シリーズにおいて、超薄型の「Slim(スリム)」モデルを第4のモデルとして準備中だと噂されています。

薄型の折りたたみ機「Galaxy Z Fold Special Edition」は中国・韓国での限定販売でした。しかし、次期「Galaxy S25 Slim」は日本など全世界で発売される可能性が高まっています。

テック系著名ライターのErencan Yılmaz氏は、モデル番号「SM-S937B」のサムスン製スマートフォンが発見されたとして、これがGalaxy S25 Slimのグローバル版、つまり全世界で発売されるバージョンだと主張しています。

Galaxy S25 Slim's Global version has been revealed! The smartphone will have the model number SM-S937B/DS. The “B” in the model number indicates a Global version and the “DS” part confirms Dual SIM Card support. pic.twitter.com/lwXlhIdvfW

— Erencan Yılmaz (@erenylmaz075) November 28, 2024