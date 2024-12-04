イプスウィッチvsクリスタル・パレス スタメン発表
[12.3 プレミアリーグ第14節](Portman Road)
※28:30開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 2 ハリー・クラーク
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
MF 5 サム・モーシー
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 47 ジャック・クラーク
FW 19 リアム・デラップ
控え
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 14 ジャック・テイラー
MF 23 サミー・スモディクス
FW 10 コナー・チャップリン
FW 16 アリ・アル・ハマディ
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
監督
Kieran McKenna
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 58 C. Kporha
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
※28:30開始
<出場メンバー>
[イプスウィッチ]
先発
GK 1 アリヤネット・ムリッチ
DF 2 ハリー・クラーク
DF 3 リーフ・デイビス
DF 24 ジェイコブ・グリーブス
DF 26 ダラ・オシェイ
MF 5 サム・モーシー
MF 7 ウェズ・バーンズ
MF 12 イェンス・カユステ
MF 20 オマリ・ハッチンソン
MF 47 ジャック・クラーク
FW 19 リアム・デラップ
GK 28 クリスティアン・ウォルトン
DF 18 ベン・ジョンソン
DF 22 コナー・タウンゼント
MF 8 カルビン・フィリップス
MF 14 ジャック・テイラー
MF 23 サミー・スモディクス
FW 10 コナー・チャップリン
FW 16 アリ・アル・ハマディ
FW 33 ネイサン・ブロードヘッド
監督
Kieran McKenna
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 6 マーク・グエヒ
DF 27 トレボ・チャロバー
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 7 イスマイラ・サール
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 12 ダニエル・ムニョス
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 28 シェイク・ドゥクレ
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 30 マット・ターナー
DF 2 ジョエル・ウォード
DF 17 ナサニエル・クライン
DF 26 クリストファー・リチャーズ
DF 58 C. Kporha
MF 8 ジェフェルソン・レルマ
MF 15 ジェフリー・シュルップ
MF 55 J. Devenny
FW 9 エディ・エンケティア
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります