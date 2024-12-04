[12.3 プレミアリーグ第14節](Portman Road)

※28:30開始

<出場メンバー>

[イプスウィッチ]

先発

GK 1 アリヤネット・ムリッチ

DF 2 ハリー・クラーク

DF 3 リーフ・デイビス

DF 24 ジェイコブ・グリーブス

DF 26 ダラ・オシェイ

MF 5 サム・モーシー

MF 7 ウェズ・バーンズ

MF 12 イェンス・カユステ

MF 20 オマリ・ハッチンソン

MF 47 ジャック・クラーク

FW 19 リアム・デラップ

控え

GK 28 クリスティアン・ウォルトン

DF 18 ベン・ジョンソン

DF 22 コナー・タウンゼント

MF 8 カルビン・フィリップス

MF 14 ジャック・テイラー

MF 23 サミー・スモディクス

FW 10 コナー・チャップリン

FW 16 アリ・アル・ハマディ

FW 33 ネイサン・ブロードヘッド

監督

Kieran McKenna

[クリスタル・パレス]

先発

GK 1 ディーン・ヘンダーソン

DF 5 マクサンス・ラクロワ

DF 6 マーク・グエヒ

DF 27 トレボ・チャロバー

MF 3 タイリック・ミッチェル

MF 7 イスマイラ・サール

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 12 ダニエル・ムニョス

MF 19 ウィル・ヒューズ

MF 28 シェイク・ドゥクレ

FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ

控え

GK 30 マット・ターナー

DF 2 ジョエル・ウォード

DF 17 ナサニエル・クライン

DF 26 クリストファー・リチャーズ

DF 58 C. Kporha

MF 8 ジェフェルソン・レルマ

MF 15 ジェフリー・シュルップ

MF 55 J. Devenny

FW 9 エディ・エンケティア

監督

オリバー・グラスナー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります