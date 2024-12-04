¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¡G1ËÌÎ¦Äú²¦·èÀï¡Û²¼½ÐÂîÌð¡¡Èá´ê¤ÎÃÏ¸µG1½éV¡¡¶â»ÒÂóÌð¤ÏF¤Ç1Ç¯´ÖG1¡¦G2¥¢¥¦¥È
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¡ÖG1ËÌÎ¦Äú²¦·èÀï¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤Î3Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¡¦Ê¡°æ»ÙÉô¤Î²¼½ÐÂîÌð¡Ê38¡Ë¤¬2¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢2019Ç¯10·î11Æü¤ÎÊ¿ÏÂÅç65¼þÇ¯°ÊÍè2²óÌÜ¤ÎG1Í¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Èá´ê¤ÎÃÏ¸µG1V¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£2Ãå¤Ë¤Ï¥¤¥ó¤«¤é»Ä¤·¤¿¾åÌî¿¿Ç·²ð¤¬Æþ¤ê¡¢º´Æ£Íã¤¬3Ãå¡£¤Ê¤ª¶â»ÒÂóÌð¤Ï¥³¥ó¥Þ¥×¥é¥¹01¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤ÇÊÖ´Ô·ç¾ì¡£G1´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë½ªÎ»¸å¤ÎÍèÇ¯2·î15Æü¤«¤é30Æü´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°µÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢µÙ¤ßÌÀ¤±¤Î3·î17Æü¤«¤é12¥«·î´Ö¤ÏG1¡¢G2¤ÎÁª½Ð½ü³°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥É4¥³¡¼¥¹¤«¤é¥Õ¥ë¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¹¶¤á¡¢1¥Þ¡¼¥¯¤ò·þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¶â»Ò¤Ë¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥³¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¼½Ð¤Î¡È·è¤Þ¤ê¼ê¡É¤Ïº¹¤·¡£2¥³¡¼¥¹¤«¤é±Ô¤¯¿¤Ó¤Æ2¥Þ¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¶â»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö·þ¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¿¡¼¥ó¥Þ¡¼¥¯¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¹¤·¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£»ö¸Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¹µ¤¨¤á¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎG1Í¥¾¡¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡º£Àá¤ÏºÇ½é¤«¤éÂ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¿¤Ó¤Ë´ó¤»¤ë¤Î¤¬²¼½ÐÎ®¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢º£Àá¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹Ä´À°¤¬¸«»ö¤Ë¥Ï¥Þ¥Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ë¥È2ÅÙ¤â»î¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤â¤¤¤¤¿¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Í¥¾¡Àï¤Ç¤Î½ÐÂ¤ä¥°¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë´¶¤¸¤ÏÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡À°È÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÆü¡¹ÊÙ¶¯¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë²¼½Ð¤À¤¬¡¢º£Àá¤Ï¿·¤·¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤Þ¤¿¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¤Ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¶¯¤¤¡£¡ÖËÍ¤Ï¥Á¥ë¥È3ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Á¥ë¥È2ÅÙ¤Ç¤Î¿¤Ó¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤ÊÄ´À°¤ò¤³¤ì¤«¤é¤â¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¥¾¡¤ÇSG¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊÍèÇ¯25Ç¯3·î25¡Á30Æü¡¢¼ã¾¾¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢Íø¤â³ÍÆÀ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯SG¤òÁö¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀ¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¿·¤·¤¡ÈËÌÎ¦Äú²¦¡É¤ÏÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¡þ²¼½Ð¡¡ÂîÌð¡Ê¤·¤â¤Ç¡¦¤¿¤¯¤ä¡Ë1986Ç¯¡Ê¾¼61¡Ë11·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Î38ºÐ¡£2006Ç¯11·î10Æü¤ËÊ¡°æ»ÙÉô½êÂ°¤Î99´üÀ¸¤È¤·¤Æ»°¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£13Ç¯10·î29Æü¤Î°²²°¤Ç½éÍ¥¾¡¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1036¾¡22V¡Êº£Ç¯¤Ï9·î30Æü¤Î¤È¤³¤Ê¤á°ÊÍè4V¡¢»°¹ñ¤Ç¤Ï3·î25Æü°ÊÍè7V¡Ë¡£Æ±´ü¤Ï³ý¸¶Íªµª¡¢ºä¸µ¹À¿Î¡¢¿åËàÆØ¤é¡£1¥á¡¼¥È¥ë68¡£·ì±Õ·¿B¡£