マジョルカvsバルセロナ スタメン発表
[12.3 ラ・リーガ第19節](ソン・モイス)
※27:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 13 レオ・ロマン
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 16 バレリー・フェルナンデス
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 7 ベダト・ムリキ
控え
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 2 マテウ・モレイ
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
MF 5 オマール・マスカレル
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 11 浅野拓磨
FW 17 サイル・ラリン
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
※27:00開始
<出場メンバー>
[マジョルカ]
先発
GK 13 レオ・ロマン
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
DF 24 マルティン・バリエント
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 16 バレリー・フェルナンデス
MF 18 アントニオ・サンチェス
FW 7 ベダト・ムリキ
GK 1 ドミニク・グレイフ
DF 2 マテウ・モレイ
DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン
MF 5 オマール・マスカレル
MF 14 ダニ・ロドリゲス
MF 27 ロベルト・ナバーロ
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 11 浅野拓磨
FW 17 サイル・ラリン
FW 19 ハビエル・ジャブレス
FW 20 シキーニョ
監督
ハゴバ・アラサテ
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 8 ペドリ
MF 11 ラフィーニャ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 20 ダニ・オルモ
FW 7 フェラン・トーレス
控え
GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー
GK 26 Ander Astralaga
DF 24 エリック・ガルシア
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 セルジ・ドミンゲス
MF 6 ガビ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 16 フェルミン・ロペス
MF 21 フレンキー・デ・ヨング
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
FW 18 パウ・ビクトル
監督
ハンジ・フリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります