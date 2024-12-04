[12.3 ラ・リーガ第19節](ソン・モイス)

※27:00開始

<出場メンバー>

[マジョルカ]

先発

GK 13 レオ・ロマン

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 23 パブロ・マフェオ

DF 24 マルティン・バリエント

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 16 バレリー・フェルナンデス

MF 18 アントニオ・サンチェス

FW 7 ベダト・ムリキ

控え

GK 1 ドミニク・グレイフ

DF 2 マテウ・モレイ

DF 4 シーベ・ファン・デル・ヘイデン

MF 5 オマール・マスカレル

MF 14 ダニ・ロドリゲス

MF 27 ロベルト・ナバーロ

MF 33 D. Luna

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 11 浅野拓磨

FW 17 サイル・ラリン

FW 19 ハビエル・ジャブレス

FW 20 シキーニョ

監督

ハゴバ・アラサテ

[バルセロナ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 8 ペドリ

MF 11 ラフィーニャ

MF 17 マルク・カサド

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 20 ダニ・オルモ

FW 7 フェラン・トーレス

控え

GK 25 ボイチェフ・シュチェスニー

GK 26 Ander Astralaga

DF 24 エリック・ガルシア

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

DF 36 セルジ・ドミンゲス

MF 6 ガビ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 16 フェルミン・ロペス

MF 21 フレンキー・デ・ヨング

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

FW 18 パウ・ビクトル

監督

ハンジ・フリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります