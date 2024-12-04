¡ÈCalbee¡Ü¡ßÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡É¿Ê²½·Á¥Ý¥Æ¥Á¡¢Åìµþ±Ø¸ÂÄê¼êÅÚ»º¡Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ë¿·¾¦ÉÊÇä¾å1°Ì¤Ë
¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡ÖCalbee¡Ü¡ßÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À ²«¶â¥³¥ó¥½¥áÌ£¡×¤¬¡¢¡Ö2024Ç¯¿·¾¦ÉÊ Åìµþ±Ø¸ÂÄê¼êÅÚ»º¡Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ËÇä¾åTOP10¡×¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¡È³Ú¤·¤¤¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥«¥ë¥Ó¡¼¥×¥é¥¹¡×¤È¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¿Ê²½·Ï¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡ÖCalbee¡Ü¡ßÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¡×¡£
º£Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·ÄêÈÖ¡Ö²«¶â¥³¥ó¥½¥áÌ£¡×¤¬¡¢¡Ö2024Ç¯¿·¾¦ÉÊ Åìµþ±Ø¸ÂÄê¼êÅÚ»º¡Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ËÇä¾åTOP10¡×¤Ç¸«»ö¤Ë1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡È2024Ç¯¤Ë¿·È¯Çä¤µ¤ì¤¿Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¾ï¾¦ÉÊ¤ÎÅìµþ±Ø¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤¬ÂÐ¾Ý¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¡£
¡ÖCalbee¡Ü¡ßÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À ²«¶â¥³¥ó¥½¥áÌ£¡×¤Ï¡¢²«¶â¿§¤Ëµ±¤¯À¡¤ó¤À¥³¥ó¥½¥á¥¹¡¼¥×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°ìÉÊ¡£»¨Ì£¤ä¥¢¥¯¤òÃúÇ«¤Ë¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Ì£ÉÕ¤±¤Ï¡¢ÆüËÜÎÁÍý¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂ¿©¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¹Èø ¾®ÌîÌÚ¡Ê¤ª¤Î¤®¡Ë¡×¤¬´Æ½¤¡£¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¡È¥³¥ó¥½¥áÌ£¡É¤ò¡¢·ÜÆù¤äÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£Á¡ºÙ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¡È¤´Ë«Èþ¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡É¤À¡£²Á³Ê¤Ï1,047±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡¿4ÂÞÆþ¤ê¡Ë¡£
¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¡È³Ú¤·¤¤¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥«¥ë¥Ó¡¼¥×¥é¥¹¡×¤È¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Î¥³¥é¥Ü¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¿Ê²½·Ï¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡ÖCalbee¡Ü¡ßÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¤¸¤ã¤¬¥Ü¥ë¥À¡×¡£
º£Ç¯4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·ÄêÈÖ¡Ö²«¶â¥³¥ó¥½¥áÌ£¡×¤¬¡¢¡Ö2024Ç¯¿·¾¦ÉÊ Åìµþ±Ø¸ÂÄê¼êÅÚ»º¡Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ËÇä¾åTOP10¡×¤Ç¸«»ö¤Ë1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡È2024Ç¯¤Ë¿·È¯Çä¤µ¤ì¤¿Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ¾ï¾¦ÉÊ¤ÎÅìµþ±Ø¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É¤¬ÂÐ¾Ý¡Ê´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¡£