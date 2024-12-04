¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÂç±²Âç¾Þ¡ÛÃæÂ¼¹¸Êþ £µ¥³¡¼¥¹¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¡ÖÅ¸³«¤òÆÍ¤±¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤Î£Ç£É¡ÖÂç±²Âç¾Þ³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¹¸Êþ¡Ê£³£³¡á¹áÀî¡Ë¤Ï½éÆü£µ£Ò¡¢ÂçÀ°È÷¤ò»Ü¤·¤Æ£µ¥³¡¼¥¹Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡££±£Í¡¢±Ô¤¯¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¤Ï£³ÄúÊÂÁö¡££²£Í¤òÀè¤Ë²ó¤ë¤È£²¼þÌÜ¥Û¡¼¥à¤ÇÀÆÆ£¿Î¤ò¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢ÇòÀ±È¯¿Ê¤ò·è¤á¤¿¡£¥Ô¥Ã¥È¤Ëµ¢Åê¤¹¤ë¤È¡ÖÀ°È÷¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿À°È÷»Î¤µ¤ó¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Î£±Ãå¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¤ê¡£
¡¡´Î¿´¤Î½®Â¤Ï¡ÖºÇÄã¸ÂÅ¸³«¤òÆÍ¤±¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¡£¤³¤³¤«¤é¥Ú¥é¤È¤«¥®¥¢¥±¡¼¥¹¤È¤«¡¢ºÙ¤«¤ÊÉôÉÊ¤òÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤ÏÆ±¤¸»Í¹ñÃÏ¶è¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö½àÃÏ¸µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤È»×¤¤Æþ¤ì¤â¶¯¤¤¿åÌÌ¡£¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÌÄÌç¤À¤·¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤Ï½½Ê¬¡£Ç´¤ê¶¯¤¤Ä´À°¤Èµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÁö¤ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£