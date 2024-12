【「トランスフォーマー」スタジオシリーズ】2025年5月下旬 発売予定価格:4,400円~

「SS-143 ダブルパンチ」ロボットモードから巨大サソリに変形する

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」の「スタジオシリーズ」より5製品を2025年3月下旬に発売する。価格は4,400円から。

「スタジオシリーズ」は、映画の世界観を再現して楽しめるコレクションにもぴったりのシリーズ。歴代映画の人気キャラクターたちが、最新デザインとなって続々登場する。

今回、「SS-143 ダブルパンチ」、「SS-144 ハチェット」、「SS-145 ガルバトロン」、「SS-146 エイプリンク」にくわえて、スピンオフシリーズから「SS GE-10 スカイワープ」が登場する。

「SS-143 ダブルパンチ」

価格:4,400円

対象年齢:8歳~

本商品は、ハリウッドムービー第7作「トランスフォーマー/ビースト覚醒」に登場した巨大なサソリからロボットに変形する「ダブルパンチ」を再現したアクションフィギュア。

「ダブルパンチ」は、ユニクロンの配下としてスカージらテラーコンと共に、大量に地球に投入されたプレダコンの1体で、サソリ形態で群れになって襲ってくる攻撃はオートボットやマクシマル達を苦しめた。ロボットモードでは毒針の付いた尻尾を強力な鞭として使用する。

【セット内容】

ダブルパンチ本体(1)、本体パーツ(1)、取扱説明書(1)

「SS-144 ハチェット」

価格:4,400円

対象年齢:8歳~

ハリウッドムービー第3作「トランスフォーマー/ダークサイドムーン」に登場するドレッズの1体、ハチェットを再現。四足のビースト形態からシークレットサービス仕様のシボレー・サバーバンに変形する。

ビーストモードからシークレットサービス仕様のシボレー・サバーバンに変形

【セット内容】

ハチェット本体(1)、本体パーツ(1)、取扱説明書(1)

「SS-145 ガルバトロン」

価格:8,800円

対象年齢:8歳~

オプティマスプライムとの戦いにより負傷したメガトロンがユニクロンによって改造された姿で立体化。強力な破壊力を持つSFレーザー砲台に変形する。その威力は一撃で裏切者のスタースクリームを葬り去る程。首にかけられるマトリクスとレーザーガンが2丁付属する。

ロボットモードからSFレーザー砲台に変形する

【セット内容】

ガルバトロン本体(1)、武器(レーザー砲)(1)、武器(レーザーガン)(2)、レーザー砲パーツ(1)、マトリクス(1)、マトリクスパーツ(1)、取扱説明書(1)

「SS-146 エイプリンク」

価格:8,800円

対象年齢:8歳~

シルバーバックゴリラから戦闘ロボットモードに変形する

【セット内容】

エイプリンク本体(1)、武器A(2)、武器B(2)、トランスワープ・キー(1)、取扱説明書(1)

「SS GE-10 スカイワープ」

価格:6,600円

対象年齢:8歳~

トランスフォーマー達が地球に訪れる前のサイバトロン星でのオートボットとディセプティコンの戦いを描く、ゲーム「Transformers:War for Cybertron」に登場するキャラクターを発売するスタジオシリーズのスピンオフシリーズから、スカイワープが登場する。

本商品では、ロボットモードからサイバトロンモードのSFジェット機に変形する「スカイワープ」を再現している。

スカイワープは、メガトロンの命令で、スタースクリーム、サンダークラッカーと共にダークエネルゴンの製造を行なうエネルゴンブリッジを再起動させるミッションに参戦した。

本商品の武器には、ミサイルランチャーと巨大なハンマーが付属。肘から右腕を取り外すことで付属の武器や別売のゲーマーズエディションの武器も装着可能となっている。

ロボットモードからサイバトロンモードのSFジェット機に変形する

【セット内容】

スカイワープ本体(1)、武器(ミサイルランチャー)(1)、武器(ハンマー本体)(1)、武器(ハンマー柄)(1)、取扱説明書(1)

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。

(C) TOMY. (C) 2025 Paramount Pictures Corporation.

All Rights Reserved. TM & (R) denote Japan Trademarks.

(C) TOMY

