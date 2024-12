【スター・ウォーズ マンダロリアン/N-1スターファイター】2025年5月下旬 発売予定価格:10,780円

タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズより「スター・ウォーズ マンダロリアン/N-1スターファイター」を2025年5月下旬に発売する。価格は10,780円。

スター・ウォーズの「マンダロリアン」に登場するマンダロリアンがトランスフォーマーになって登場。マントやシールドになる専用台座と多数のエフェクトパーツが付属しており、劇中の様々なシーンを再現できる。フルポーザブル仕様で多彩なポージングが楽しめる。

(C) TOMY (C) & TM Lucasfilm Ltd.

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。