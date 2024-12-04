¡Ú»°¹ñ¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµËÌÎ¦Äú²¦·èÀï¡Û²¼½ÐÂîÌð¡¡ÃÏ¸µ£Çµ½é£Ö¡õ£Ó£ÇÀÚÉä¥²¥Ã¥È¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯£Ó£Ç¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»°¹ñ¤Î£Çµ¡Ö³«Àß£·£±¼þÇ¯µÇ°¡¡ËÌÎ¦Äú²¦·èÀï¡×¤Ï£³Æü¡¢Í¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì£²¹æÄú¤ÎÃÏ¸µ¡¦²¼½ÐÂîÌð¡Ê£³£¸¡áÊ¡°æ¡Ë¤¬º¹¤·ÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¡££²²óÌÜ¤Î£Çµ£Ö¡¢ÃÏ¸µ£Çµ½é£Ö¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ï£´¥«¥É¤«¤é¶¯µ¤¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¶â»ÒÂóÌð¤¬£Æ¡££±¹æÄú¤Î¾åÌî¿¿Ç·²ð¤¬£±£Í¤Ç¤ä¤ä²£¤ËÎ®¤ì¤¿ÆâÂ¦¤ò²¼½Ð¤¬ÎäÀÅ¤Ëº¹¤·¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤¿
¡¡°ì·â»ÅÍÍ¤Î¹ë²÷¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤¬¡¢ÁêËÀ£¶£³¹æµ¡¤Ï½øÈ×¤«¤é½ÐÂ¡¢¿¤Ó¤È¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¡££²£°£±£¹Ç¯£±£°·î¤ÎÊ¿ÏÂÅç£¶£µ¼þÇ¯µÇ°¤ËÂ³¤¡Öº¹¤·¡×¤Ç£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¿¤Ó¤â¤¢¤ë½ÐÂ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡Àï¤Ï¥Ú¥éÄ´À°¤ÈÀ°È÷¤â¤·¤Æ½ÐÂ¤ä¥°¥ê¥Ã¥×´¶¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ´À°¤Î°ú¤½Ð¤·¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î£Ö¤ÇÍèÇ¯£³·î¤Î¼ã¾¾£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¡££²£°£²£°Ç¯£··î¤ÎÌÄÌç¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×°ÊÍè£´Ç¯£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Î£Ó£Ç½Ð¾ì¡£¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯£Ó£Ç¤Ë½Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ú¥éÄ´À°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æº£ÅÙ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¹ä½À¼«ºß¤Ê¹¶¤á¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿²¼½Ð¤¬¡¢¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤¿Áö¤ê¤òÂçÉñÂæ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£