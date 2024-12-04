¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡ÛÁ°ÅÄ¾ÂÀ¡¡º£Ç¯£±£³²óÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë¤¤¤¤´¶¤¸¡£¹Ô¤ÂÃæ¿´¤ËÁ´Éô¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡ÖÆüËÜ¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÁª¼ê²ñ²ñÄ¹¾Þ¡×¤Ï£³Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¾ÂÀ¡Ê£³£¶¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£³¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²°µ¾¡¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï£²¡Ê¿¹±Ê¡Ë¤È£³¡ÊËª¿Ü¡Ë¤¬Íè¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÃæ¥Ø¥³¥ß¤Î¥¹¥ê¥Ã¥ÈÂâ·Á¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥ì¡¼¥¹¤ËÅ°¤·¤¿¡£¡Ö»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢¤¹¤³¤Ö¤ë¤¤¤¤´¶¤¸¡£¹Ô¤ÂÃæ¿´¤ËÁ´Éô¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾å°Ìµé¤Î½®Â¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£²£²°Ì¤«¤é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤ò´ü¤·¤Æ²¼´Ø£Ó£Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Àá¤Ï¡¢¤½¤Î²¼´Ø¤«¤é¤ÎÅ¾Àï¤â¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÀï°ìÀï¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÆÁ»³¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬½Ð¤ë¤·ÁêÀ¤¬¤¤¤¤¡£¡ÊÀÄÌÚ¡Ë¸¼ÂÀ¤µ¤ó¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¡£¸×»ëâ¾¡¹¤Èº£Ç¯£³²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£