À¾Í§¡¢¡Ö·ò¹¯ÊÛÅö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¡Ü¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÍÆ´ï¤Î¡ÖHealthy Box¡×¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
À¾Í§¤Ï¡¢¡È¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Î·ò¹¯¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿À¾Í§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö·ò¹¯ÊÛÅö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤È¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÍÆ´ï¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ÖHealthy Box¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÈÌ¾¾Î¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö20ÉÊÌÜ¤¬ÀÝ¤ì¤ë²«¶âÀ¸Õª¤Î¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤óÊÛÅö¡×¤ò12·î2Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£6·î¤Ë¡Ö·ò¹¯ÊÛÅö¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡Öµ¤Àç¾Â»º¥µ¥Ð¤ÈÌîºÚ¤Î¹õ¿Ý¤¢¤óÊÛÅö¡×¡¢¡Ö¸¼ÊÆ·Ü¡ß¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤óÊÛÅö¡×¤ÈÊ»¤»¤Æ3¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÁõ¤¤¿·¤¿¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£
À¾Í§¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿©¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¥Ë¡¼¥º¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼Äó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼«¼Ò¹©¾ì¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½Â¤¾®Çä¶È²½¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Î³«È¯ÎÏ¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥ó¥Á¥·¡¼¥ó¸þ¤±¤Î¡ÖHealthy Box¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¹¤Ù¤ÆÁ´¹ñ5¥õ½ê¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¡Ê1¡Ë600kcal°ÊÆâ¡¢¡Ê2¡Ë5¿§¡ÊÀÖ¡¦²«¡¦ÎÐ¡¦Çò¡¦¹õ¡Ë¤ÎºÌ¤êË¤«¤Ê¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¡¢¡Ê3¡Ë±ÉÍÜ²Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡Ý¡Ý¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¤ªÊÛÅö¤ò500±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
º£²ó¿·È¯Çä¤Î¡Ö20ÉÊÌÜ¤¬ÀÝ¤ì¤ë²«¶âÀ¸Õª¤Î¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤óÊÛÅö¡×¤Ï¡¢¿©±öÁêÅöÎÌ¤òÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¤ÎÌÜÉ¸ÎÌ1¡¿3°ÊÆâ¡Ê2.1g¡Ë¤Ë¼ý¤á¤Ê¤¬¤é¡¢20ÉÊÌÜ¤Î¿©ºà¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤ªÊÛÅö¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î´Æ½¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¿©±ö¤ËÍê¤é¤º¤È¤â¡¢ËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë»ç¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥Ó¡¼¥Ä¤Î¥é¥Ú¤ä¡¢´Å¤ß¤Î¤¢¤ë¤Ë¤ó¤¸¤ó¥°¥é¥Ã¥»¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÅÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤ª¤«¤º¤Ï¡È7¼ïÎà¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Þ¤´¤ï¤ä¤µ¤·¤¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡É¡¢¡È¤¤Î¤³ßÖ¤á¡É¡¢¡È¤Ë¤ó¤¸¤ó¥°¥é¥Ã¥»¡É¡¢¡ÈÆ¦¤Ò¤¸¤¥µ¥é¥À¡É¡¢¡È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡É¤Ê¤É¤ò¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ËÅº¤¨¡¢À¸Õª¤Î¿ÉÌ£À®Ê¬¤¬Â¿¤¤²«¶âÀ¸Õª¤ò¿æ¤¹þ¤ó¤À¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢À¸Õª¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤è¤ê¹á¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢5¿§¡ÊÀÖ¡¦²«¡¦ÎÐ¡¦Çò¡¦¹õ¡Ë¤ò°Õ¼±¤·¤¿ºÌ¤êË¤«¤Ç¡¢600kcal°ÊÆâ¤Î¤ªÊÛÅö¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖHealthy Box¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢ºÌ¤ê¤¬±Ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÇò¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿ÍÆ´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÉÊÌÜ°ìÉÊÌÜ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢6·î¤«¤é¡Ö·ò¹¯ÊÛÅö¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡Öµ¤Àç¾Â»º¥µ¥Ð¤ÈÌîºÚ¤Î¹õ¿Ý¤¢¤óÊÛÅö¡×¤È¡Ö¸¼ÊÆ·Ü¡ß¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤óÊÛÅö¡×¤ÏÆÃ¤Ë½÷À¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤¯¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖHealthy Box¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÍÆ´ï¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÈÎÇä¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
À¾Í§¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿©¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤ÁÚºÚ¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¾Í§¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëNo.1¿©ÉÊ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
20ÉÊÌÜ¤¬ÀÝ¤ì¤ë²«¶âÀ¸Õª¤Î¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤óÊÛÅö¡§459±ß
µ¤Àç¾Â»º¥µ¥Ð¤ÈÌîºÚ¤Î¹õ¿Ý¤¢¤óÊÛÅö¡§459±ß
¸¼ÊÆ·Ü¡ß¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤óÊÛÅö¡§499±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇÊÌ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï
20ÉÊÌÜ¤¬ÀÝ¤ì¤ë²«¶âÀ¸Õª¤Î¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤óÊÛÅö¡§12·î2Æü¡Ê·î¡Ë
µ¤Àç¾Â»º¥µ¥Ð¤ÈÌîºÚ¤Î¹õ¿Ý¤¢¤óÊÛÅö¡§È¯ÇäÃæ
¸¼ÊÆ·Ü¡ß¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤óÊÛÅö¡§È¯ÇäÃæ
À¾Í§¡áhttps://www.seiyu.co.jp