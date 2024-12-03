È¬Â¼ÎÝ¤¬£²ÀïÏ¢Â³£²·åÆÀÅÀ¡¡¡Ö¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¡×¤ÈÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¹â¤¤É¾²Á
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¡Ê£²£¶¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¨ÃÏ¡¦¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢È¬Â¼¤Ï¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£²£¹Ê¬£³ÉÃ¥×¥ì¡¼¡££²ÀïÏ¢Â³¤Î£²·åÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë£±£°ÆÀÅÀ¡¢£´¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£¸£°¡½£±£°£¹¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£±£²¾¡£¹ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¿·Ï²ÂÎ°é¡×¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤ÏÏÆÌò¤À¤Ã¤¿£´¿Í¤¬ÂçÉý¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£±£°£µ¡½£±£°£´¤Ç¿É¾¡¤·¤¿£±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥ºÀï¤ÇÈ¬Â¼¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁè¤¤¤ÇÂç³èÌö¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤â¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥ºÀï¤Ç¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥´¡¼¥ë¤ò£±£±ËÜÃæ£µËÜÀ®¸ù¤µ¤»¡¢£³ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò£¸ËÜÃæ£²ËÜ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡££±£³ÆÀÅÀ¡¢£·¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢£³¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡££³ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤¬°¤¯¤Æ¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¡£°ÊÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Æ¥£¥ó¥Ð¡¼¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢È¬Â¼¤Ï¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£