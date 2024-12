創業以来変わらぬ味わい。京都で愛される「本家 第一旭」直営2号店が堂々オープン（京都・烏丸）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は烏丸にオープンした、ラーメン店です。創業から約80年守り続けてきた、こだわりの一杯をいただこう。

本家 第一旭 烏丸店(京都・烏丸)

外観 出典:白鳥雪之丞さん

2024年9月27日、阪急・烏丸駅22番出口から徒歩約6分のところ、蛸薬師通沿いにラーメン店「本家 第一旭 烏丸店」がオープンしました。

本店は、1947年創業の「本家 第一旭 本店」。東京都内には2店舗、新宿御苑と神保町にありますが、京都市内には初の支店となります。

森田孝祐氏 出典:ごらんさん

オーナーは株式会社たかばし4代目社長の森田孝祐氏。3代目社長の両親の元、18歳から同社で働きはじめます。

ラーメン 写真:お店から

主力メニューはラーメン(940円)と特製ラーメン(1,140円)。創業以来守り抜いてきた豚骨醤油味のラーメンです。

国産豚骨のみから炊き出しただしと、京都・伏見の老舗で作られる無添加・高品質の生醤油をかえしに合わせた絶品スープに、近藤製麺の厳選小麦粉を複数ブレンドした舌触り滑らかな麺がベストマッチ。

トッピングのチャーシューは、市場にあまり出回らない国産雌豚の中大貫豚(体重120kg程度)を使用するほか、野菜は、京都産のもやしや九条ネギなど地場産のものにこだわって仕入れています。

また、卓上調味料で味変するのも楽しみのひとつ。ヤンニン(辛子味噌ニンニク)やおろしニンニク、一味唐辛子、ラーメンタレ、胡椒を用意しています。

烏丸店の3連釜 出典:へっぽこキッカーさん

お店の名物ともいえる、3連釜。最高温度が1,000℃にも達するほどパワフルな巨大釜ですが、左と中央がスープを煮出す釜、右が麺を茹でる釜です。スープは豚骨が白濁する手前の澄んだ出汁が取れるよう、温度調節をしながらじっくり旨みを引き出しています。なんといっても、スープの材料は、豚肉と水のみというから驚きです。

麺を茹でる際は、たっぷりのお湯の中で対流させるのがポイント。“てぼ”は使わず、泳がせるように茹でることで麺一本一本が均等に茹で上がります。

烏丸店限定 炙りチャーシュー丼 写真:お店から

サイドメニューは「餃子」(6個320円)やハシ肉一皿(300円)のほか、烏丸店限定の丼メニューも2種類登場。香ばしい風味とジューシーな食べ応えの「炙りチャーシュー丼」(690円)とボリュームたっぷりの「ハシ肉丼」(540円)です。どちらの丼にも、濃厚な旨みのブランド卵“濃紅”の卵黄をトッピングしています。

1階店内 写真:お店から

2階テーブル席 写真:お店から

座席は1階にカウンター10席、2階にテーブル18席。本店ほど混まず、比較的スムーズに入店できるのも魅力です。観光で訪れた人はもちろん、“あの味を食べたいけれど、行列に並べず諦めていた”という長年ファンの方にも行ってほしい新店です。

食べログレビュアーのコメント

無料なのがうれしい、ネギ増量 出典:くらくらな日々さん

『ラーメンはデフォでもチャーシュー多めが嬉しい。ネギ多めでも無料で対応していただきました。白ごはんもすすむ味わい。味変で中毒性抜群』(くらくらな日々さん)

チャーシュー10枚入りの特製ラーメン 出典:respect_knさん

『相変わらず素晴らしいビジュアルです!

何年振りの対面でしょう。凄く嬉しいです!

スープは、豚骨醤油で、とてつもなく美味い!!

どこにでもあるようで、唯一無二な豚骨醤油で、似た味はありますが、京都ラーメンの個人的No.1は、やっぱり「本家 第一旭」さんだって改めて思い出させてくれる味です。

卓上にある一味唐辛子で味変して、さらに美味さ倍増!!

中太ストレート麺も、歯応えあって、食べ応え満点です!!

特製にしてるので、チャーシューの量も多く、肉感強めで美味すぎます。

京都ラーメンの素晴らしさの一つに、九条ネギの存在があり、麺やチャーシュー、スープに絡んで、爽やかな風を運んでくれます!

ご飯には、食べ放題のたくあんがついてきて、そのたくあんがまた素晴らしく美味い!!』(respect_knさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆本家 第一旭 烏丸店住所 : 京都府京都市中京区蛸薬師通り室町西入姥柳町190-1TEL : 050-5594-4037

文:斎藤亜希

