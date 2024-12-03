¡Ú£Á£Ã£Ì£Å¡Û²£ÉÍ£Í²÷¾¡¤â¡ÄµÜ»ÔÎ¼¤¬Éé½ý¸òÂå¡ÖÅÝ¤ì¤ëÅÙ¤ËËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¡×¡Ö¿´ÇÛ²á¤®¤Æ¡Ä¡×¤ÈÈáÌÄÂ³½Ð
¡¡£Ê£±²£ÉÍ£Í¤¬£³Æü¡¢¥¢¥¸¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê£Á£Ã£Ì£Å¡Ë¤Î£±¼¡¥ê¡¼¥°Âè£¶Àá¥»¥ó¥È¥é¥ë¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ËÀï¤Ç£´¡½£°¤ÈÂç¾¡¤·¤¿¤¬¡¢£Æ£×µÜ»ÔÎ¼¤¬Éé½ý¸òÂå¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜ»Ô¤Ï¸åÈ¾£±£¸Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Æ±£³£°Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿ºÝ¡¢Áê¼êÁª¼ê¤«¤é¥Á¥ã¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤Æº¸Â¼ó¤òÉé½ý¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸ª¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ò¸å¤Ë¤·¤ÆÌµÇ°¤ÎÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÜ»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Å½ý¤Ç¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥íÀ¸³è¤Ï¥±¥¬¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬Â³½Ð¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÜ»Ô¤¬ÅÝ¤ì¤ëÅÙ¤ËËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤·¿´Â¡¤Ë°¤¤¡¡ºÇ½ªÀï¸·¤·¤¤¤è¤Ê¡Ä¤È¤ê¤¢¤¨¤º·Ú½ý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»ö¤òµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Í¤§¡¢µÜ»Ô¤Þ¤¿¥±¥¬¤Ê¤Î¡©¡¡Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡¡¿´ÇÛ²á¤®¤ÆÅÇ¤¤½¤¦¡×¡ÖµÜ»ÔÉé½ý¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¶»¤¬¥¶¥ï¥¶¥ï¤¹¤ë¡¡·Ú½ý¤Ç¤¢¤ë¤È´ê¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÜ»Ô¤ÎÉé½ý¤Î¾õÂÖ¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¤À¡£