インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」の岡田商会から、「センチメンタルサーカス シーリングスタンプセット」が新登場! 封蝋としてだけでなく、アクセサリーなどの雑貨作りも楽しめる可愛いアイテムをご紹介していこう。『センチメンタルサーカス』は、捨てられていたぬいぐるみの「シャッポ」と、街角や部屋の片隅に忘れられたぬいぐるみたちが、夜にこっそり抜け出して結成した秘密のサーカス団。可愛さの中にどこか哀愁を感じさせる仲間たちが、心にそっと寄り添って癒してくれる、サンエックスのキャラクター。

ご紹介する「センチメンタルサーカス シーリングスタンプセット」は、そんな『センチメンタルサーカス』より、手品と手芸が得意な団長・シャッポ、シャッポの相棒でジャグリング担当・トト、のんびり屋さんの曲芸担当・ムートン、おしゃまな黒猫の玉乗り担当・クロ、とっても優しい輪くぐり担当・リオなど、ちょっぴりセンチメンタルなキャラクターイラスト全10種類から絵柄をお選びいただける。セットには、直径25ミリのシーリングスタンプの印面、8色から選べるかわいいハンドルが各1個。さらに14色から選べるワックスが50粒、ワックスを熱するためのスプーンが付属する。封かんやメッセージカード、ラッピングにはもちろん、キーホルダーやアクセサリー作りなど、さまざまなハンドメイドが楽しめるのがシーリングスタンプの魅力。楽天やヤフーの「ハンコズ」ショップなどでお取り扱いされているので、あなたのアイデアで素敵な『センチメンタルサーカス』キャラクターのハンドメイドを存分に楽しんでみてね。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.