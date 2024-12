2025年の干支、巳(ヘビ)にちなんだコスチューム姿のプーさんのぬいぐるみをはじめとした、お正月を彩るバラエティ豊かなアイテムがディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアに新登場! 2025年を迎える華やかでキュートなお飾りは、お正月ディズニーアイテムで決まりです♪ディズニーストアに干支をモチーフにしたプーさんの大人気シリーズがやってくる。「ETO POOH 2025」は、2025年の巳年にちなんで、プーさんと仲間たちが、ヘビのコスチュームを身にまとい、しっぽを頬に引き寄せてぎゅっと抱きしめている様子がキュートなデザイン。舌をぺろっと出したヘビとウインクしているキャラクターの表情が愛らしく、首に結んだ紅白紐がお正月の雰囲気を引き立ててくれる。

色違いのヘビコスチュームを身に着けたぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、コレクター心をくすぐるシークレットフィギュアや置物などもご用意されているほか、一部店舗限定では縁起が良いとされる白いヘビのコスチュームを着たプーさんのアイテムのお取り扱いも! これは見逃せません♪そのほかにもディズニーキャラクターたちの新作お正月アイテムが盛り沢山。「NEW YEAR 2025」は、ミッキーマウスたちをモチーフにしただるまをデザインに取り入れた、門松やしめ飾り、飾り扇子、鏡餅など、本格的で華やかなお正月飾りが豊富にラインナップ。さらに、「白河だるま総本舗」と共同企画した白河だるまを今年も展開。ミッキーのだるまは、巳年にちなんでヘビのマフラーを巻いており、ミニーはドット、ドナルドはボーダー、デイジーはお花といった、それぞれのキャラクターをイメージした柄が特徴で、ポップな色使いが際立つ和モダンなスタイルをお楽しみいただける。「NEW YEAR BAYMAX 2025」はベイマックスをモチーフにしたお正月アイテム。白をベースに金や赤の差し色がアクセントとなったシンプルで上品なデザインとなっており、しめ飾りや鏡餅などのお正月飾りをはじめ、ランチョンマットや豆皿といった新年の食卓を華やかに彩るテーブルウェアをご用意。さらにお正月にぴったりの「うるぽちゃちゃん」ぬいぐるみシリーズも登場!お正月ならではのデザインが可愛らしいミッキー、ドナルド、スティッチのぬいぐるみが登場するのでこちらも要チェック。ミッキーは獅子舞、ドナルドは鏡餅、スティッチは富士山をイメージしたコスチュームをそれぞれ身に着け、赤い座布団にちょこんと座っていてキュートですよ♪(C)DisneyBased on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.