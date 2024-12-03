¡ØÈþ ¾¯Ç¯¡Ù¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¶â»Ø°ìÀ¤¤¬TOBE²ÃÆþ¡¡ISSEI¤È¤·¤Æ¥½¥í³èÆ°¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö£Ô£Ï£Â£Å¡×¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬£³Æü¡¢À¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖÈþ¡¡¾¯Ç¯¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¶â»Ø°ìÀ¤¡Ê£²£°¡Ë¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶â»Ø¤Ï£±£±·î£±Æü£°»þ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤òÂà¼Ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£À¸ÇÛ¿®¤Ë£Ö£Ô£Ò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¶â»Ø¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤ÀÁªÂò¡¢´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿ÈÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂìÂô¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¡Ö¾Íè¤Ë²ÄÇ½À¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¼ÒÄ¹¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î³Ð¸ç¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ïµ±¤¯¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤â¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï£É£Ó£Ó£Å£É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¥½¥í¤Ç³èÆ°Í½Äê¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö²»³Ú¤ò¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡Ö£±£°Âå¤Îº¢¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤âËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤ÊÎò»Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£