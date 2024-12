◆北山宏光、3rdシングル「Just Like That」決定

【モデルプレス=2024/12/03】北山宏光が12月3日、ぴあアリーナMMにてライブツアー「HIROMITSU KITAYAMA『ZOO』」のファイナル初日公演を開催。3rdシングル「Just Like That」のリリースを発表した。9月6日の兵庫を皮切りにスタートした全国9都市15公演の同ツアー。ファイナル初日公演にて2025年2月3日に3rdシングル「Just Like That」をリリースする事を発表した。

◆「Just Like That」収録内容

本シングルにはかねてより親交の深いI Don’t Like Mondays.より提供を受けた楽曲、「Just Like That」とファン人気の高い楽曲「DON’T WANNA DIE」を収録。会場は歓喜の拍手と歓声が鳴り響いた。そして、3形態のジャケット写真も公開。夏にリリースした配信シングル「Just Like That」ジャケット写真でもあるイラストを再現した仕上がりとなっている。(modelpress編集部)<初回生産限定盤A>CD+Blu-ray【収録楽曲】1.Just Like That2.DON’T WANNA DIE3.始まりの螺旋【Blu-ray収録内容】後日詳細発表<初回生産限定盤B>CD+Blu-ray【収録楽曲】1.Just Like That2. DON’T WANNA DIE3.my planetarium【Blu-ray収録内容】後日詳細発表<通常盤>CD【収録楽曲】1.Just Like That2.DON’T WANNA DIE3.オズモシス4.LONER【Not Sponsored 記事】