北山宏光、シングル「Just Like That」リリース決定！ジャケット写真3種を一挙公開

■ファン人気の高い楽曲「DON’T WANNA DIE」も収録!

北山宏光が、3rd Single「Just Like That」をリリースすることが明らかになった。

9月6日の兵庫公演を皮切りにスタートした、全国9都市15公演のライブツアー『HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」』を12月3日、満員のぴあアリーナMMでツアーファイナル初日を迎えた北山宏光。本公演にて、2025年2月3日に3rd Single「Just Like That」をリリースすることを発表。会場には歓喜の拍手と歓声が鳴り響いた。

本シングルには、かねてより親交の深いI Don’t Like Mondays.より提供を受けた楽曲「Just Like That」と「DON’T WANNA DIE」を収録。

さらに、3形態のジャケット写真も公開。夏にリリースした配信シングル「Just Like That」ジャケット写真でもあるイラストを再現した仕上がりとなっている。

なお本作は、12月3日22時より予約受付が開始された。また、ツアーファイナルを迎えた感謝を込めて、12月3日から6日の期間で3形態をまとめて予約した場合に限り、追加特典が付く。

リリース情報

2025.02.03 ON SALE

SINGLE「Just Like That」

<収録曲>

◇初回生産限定盤A

1.Just Like That

2.DON’T WANNA DIE

3.始まりの螺旋

【Blu-ray収録内容】

後日詳細発表

◇初回生産限定盤B

1.Just Like That

2.DON’T WANNA DIE

3.my planetarium

【Blu-ray収録内容】

後日詳細発表

◇通常盤

1.Just Like That

2.DON’T WANNA DIE

3.オズモシス

4.LONER

特設ページ

https://tobe-store.jp/pages/just-like-that