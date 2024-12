歌手・俳優の北山宏光が、3rdシングル「Just Like That」を2025年2月3日にリリースする。きょう3日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催されたライブツアー『HIROMITSU KITAYAMA「ZOO」』で発表された。同シングルには、親交の深いI Don’t Like Mondays.から提供を受けた楽曲「Just Like That」「DON’T WANNA DIE」を収録した。3形態のジャケット写真も公開。夏にリリースした配信シングル「Just Like That」ジャケット写真でもあるイラストを再現した仕上がりとなっている。きょう3日から6日までに3形態をまとめて予約すると、追加特典「ドントワナダイステッカー」が付く。さらに、きょう3日午後10時から6日午後9時59分に予約すると、超先行予約特典「オリジナルステッカー」が同封される。