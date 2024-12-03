ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

ブラジル実質ＧＤＰ（2024年 第3四半期）

予想 0.8% 前回 1.4%（前期比)

予想 4.0% 前回 3.3%（前年比)



メキシコ雇用統計（10月）

予想 2.91% 前回 2.92%（失業率)



4日

0:00

米JOLTS求人件数（10月）

予想 748.0万人 前回 744.3万人



0:30

パネッタ伊中銀総裁、講演



2:35

クーグラーFRB理事、労働市場と金融政策について講演（質疑応答あり）



3:30

グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）



5:45

グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議開会挨拶



米自動車販売（11月）

NATO外相会合（4日まで）



米主要企業決算

セールスフォース



※予定は変更されることがあります。

外部サイト