ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル実質ＧＤＰ（2024年 第3四半期）
予想 0.8% 前回 1.4%（前期比)
予想 4.0% 前回 3.3%（前年比)
メキシコ雇用統計（10月）
予想 2.91% 前回 2.92%（失業率)
4日
0:00
米JOLTS求人件数（10月）
予想 748.0万人 前回 744.3万人
0:30
パネッタ伊中銀総裁、講演
2:35
クーグラーFRB理事、労働市場と金融政策について講演（質疑応答あり）
3:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
5:45
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議開会挨拶
米自動車販売（11月）
NATO外相会合（4日まで）
米主要企業決算
セールスフォース
※予定は変更されることがあります。
ブラジル実質ＧＤＰ（2024年 第3四半期）
予想 0.8% 前回 1.4%（前期比)
予想 4.0% 前回 3.3%（前年比)
メキシコ雇用統計（10月）
予想 2.91% 前回 2.92%（失業率)
4日
0:00
米JOLTS求人件数（10月）
予想 748.0万人 前回 744.3万人
0:30
パネッタ伊中銀総裁、講演
2:35
クーグラーFRB理事、労働市場と金融政策について講演（質疑応答あり）
3:30
グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）
5:45
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議開会挨拶
米自動車販売（11月）
NATO外相会合（4日まで）
米主要企業決算
セールスフォース
※予定は変更されることがあります。