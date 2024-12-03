21:00
ブラジル実質ＧＤＰ（2024年 第3四半期）
予想　0.8%　前回　1.4%（前期比)
予想　4.0%　前回　3.3%（前年比)

メキシコ雇用統計（10月）
予想　2.91%　前回　2.92%（失業率)

4日
0:00
米JOLTS求人件数（10月）
予想　748.0万人　前回　744.3万人

0:30　
パネッタ伊中銀総裁、講演

2:35　
クーグラーFRB理事、労働市場と金融政策について講演（質疑応答あり）

3:30　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり）

5:45　
グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議開会挨拶

米自動車販売（11月）
NATO外相会合（4日まで）

米主要企業決算
セールスフォース

※予定は変更されることがあります。