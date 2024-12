岩田剛典が、ユニバーサルミュージックのレーベルVirgin Musicと新たにタッグを組み、第1弾シングル「Phone Number」を2025年2月12日にリリースする。「Phone Number」は、ソウル・ファンクテイストの大人なラブソングで、音楽性やパフォーマンスの更なる可能性に期待が高まる作品だ。その他にも、アリーナツアー<ARTLESS>で発表した新曲「Get Down」や、待望のCD化となる「MVP」の合計3曲を収録予定。

「Phone Number」



発売日: 2025年2月12日(水)形態数:6形態詳細:https://www.universal-music.co.jp/iwata-takanori/news/2024-12-03/予約:https://iwata-takanori.lnk.to/phonenumberPR【CD収録曲】M1 Phone Number (作詞:zopp 作曲・編曲:FAST LANE)M2 Get Down (作詞:Takanori Iwata, Toru Ishikawa 作曲:SQVARE, AVENUE 52, Rouno 編曲:Rouno)M3 MVP (作詞:Takanori Iwata, Toru Ishikawa 作曲・編曲:Toru Ishikawa, SILLY TEMBA)※CD初収録の3曲を全形態共通で収録します。【合計6形態】■MATE限定:完全受注生産デラックスBOX盤(Blu-ray)※予約締切:12/22(日)23:59価格:15,000円(税込) PDCV-5083・CD・Blu-ray DISC 1(LIVE TOUR 2024 "ARTLESS" FINAL in 武道館)収録時間:約2時間・Blu-ray DISC 2(LIVE TOUR 2024 "ARTLESS" DOCUMENTARY)収録時間:約2時間・フォトブック(撮りおろし48ページ)・ハードカバーBOX(約301mm×約214mm×約41mm)・トレーディングカードBOX盤ヴァージョン(約89mm×約63mm、全5種の内1種ランダム封入)※MATE限定:完全受注生産デラックスBOX盤と初回限定:PHOTO BOOK盤のフォトブックの内容は異なります。■MATE限定:完全受注生産デラックスBOX盤(DVD)※予約締切:12/22(日)23:59価格:15,000円(税込)PDCV-5084・CD・DVD DISC 1(LIVE TOUR 2024 "ARTLESS" FINAL in 武道館)収録時間:約2時間・DVD DISC 2(LIVE TOUR 2024 "ARTLESS" DOCUMENTARY)収録時間:約2時間・フォトブック(撮りおろし48ページ)・ハードカバーBOX(約301mm×約214mm×約41mm)・トレーディングカードBOX盤ヴァージョン(約89mm x 約63mm、全5種の内1種ランダム封入)※MATE限定:完全受注生産デラックスBOX盤と初回限定:PHOTO BOOK盤のフォトブックの内容は異なります。■初回限定:MV MAKING盤価格:2,200円(税込) TYCT-39266・トールサイズデジパック(約188mm×約140mm×約7mm)・CD・DVD(「Phone Number」MV&MVメイキング)・ブックレット(約180mm×約120mm)・トレーディングカードMV MAKING盤ヴァージョン(約89mm×約63mm、全5種の内1種ランダム封入)■初回限定:JACKET MAKING盤価格:2,200円(税込) TYCT-39267・トールサイズデジパック(約188mm×約140mm×約7mm)・CD・DVD(ジャケットメイキング)・ブックレット(約180mm×約120mm)・トレーディングカードJACKET MAKING盤ヴァージョン(約89mm x 約63mm、全5種の内1種ランダム封入)■初回限定:PHOTO BOOK盤価格:2,200円(税込) TYCT-39268・CD・フォトブック(撮りおろし24ページ)・三方背ケース(約143mm×約127mm×約12.5mm)・トレーディングカードPHOTO BOOK盤ヴァージョン(約89mm×約63mm、全5種の内1種ランダム封入)※初回限定:PHOTO BOOK盤とMATE限定:完全受注生産デラックスBOX盤のフォトブックの内容は異なります。■通常盤(初回プレス)価格:1,500円(税込) TYCT-39269・CD・トレーディングカード通常盤ヴァージョン(約89mm×約63mm、全5種の内1種ランダム封入)※応募抽選用シリアルナンバー入りチラシはCD全形態封入。初回限定盤および通常盤は初回プレス分のみ封入いたします。・CD購入特典【全形態共通封入特典】応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ※応募抽選の賞品内容、応募詳細につきましては後日発表いたします。【主要チェーン先着オリジナル特典】Amazon.co.jp:ビジュアルシートHMV:ポストカードTOWER RECORDS:CDサイズステッカー楽天ブックス: A4クリアファイルその他一般店共通特典:告知ポスター【UNIVERSAL MUSIC STORE4形態購入セット特典】対象商品:「初回限定:MV MAKING盤」「初回限定:JACKET MAKING盤」「初回限定:PHOTO BOOK盤」「通常盤(初回プレス)」 全4形態※UNIVERSAL MUSIC STOREにて上記4形態をセットでご購入いただきますと、「応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ」を2枚プレゼント致します。(各商品に1枚封入されているシリアルナンバー入りチラシとは別に2枚差し上げます。4形態のセット購で合計6枚のシリアルナンバー入りチラシが特典となります。)