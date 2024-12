「さがみ湖MORI MORI」で実施している「さがみ湖イルミリオン」にて、「すみっコぐらしさがみ湖ドローンライトショー」が開催された。今回行けなかった方もご安心を! 次回の実施日程は12月7日(土)、12月8日(日)、事前に情報をチェックして夜空の『すみっコぐらし』たちを満喫しましょう♪関東三大イルミネーション「さがみ湖イルミリオン」 約500機のドローンで、すみっコぐらしのキャラクターが夜空を彩る 「すみっコぐらしさがみ湖ドローンライトショー」が開催されます。

標高370mの山頂エリアから、約500機のドローンが一斉に飛び立ち夜空を彩る本ドローンライトショー。夜空をキャンバスに、「すみっコぐらし」のキャラクターたちをドローンライトで表現します。光り輝く観覧車やライトアップされたリフト、起伏に富んだ地形を生かしたイルミネーションとの幻想的なシンクロは、さがみ湖イルミリオンならではの見どころです。当日、場所取りの心配なく特別観覧エリアに入場できるチケット「限定アクリルスタンド付き特別観覧エリア入場チケット」をご用意。ゆっくりとショーも満喫、さらにはここでしか手に入れることのできないすみっコぐらしの限定アクリルスタンドも付いてくるおすすめチケットです♪そしてイベントを記念し、すみっコたちが「サンエックスキャラクターズイルミネーション」に登場するキャラクターになりきったスペシャルなコラボぬいぐるみも登場。「サンエックスのようせい」を抱っこした「すみっコぐらし」の6キャラクターが、「リラックマ」「たれぱんだ」など「サンエックスキャラクターズイルミネーション」に登場するキャラクターになりきったぬいぐるみもお見逃しなく。また、「サンエックスキャラクターズイルミネーション」エリアでは全長250m、虹色に輝く虹のリフトに乗り、降りたった山頂に「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」「アフロ犬」「こげぱん」「にゃんにゃんにゃんこ」「センチメンタルサーカス」の7キャラクターをテーマにしたイルミネーションスポットも展開。「えびえびEveryday!!」や「ベリーぎゅっとコリラックマ」などの楽曲を使用し、アフロ犬も登場するスペシャルイルミネーションショーもお楽しみ頂ける、夢あふれる空間をぜひ満喫してみてください!(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.