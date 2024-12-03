¤¢¤Ó¤ëÍ¥38ºÐ¡¡¾×·â¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Ó¤ëÍ¥¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶Ã¤¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ó¤ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÆÃÂç¤Î¥Ô¥¶¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡Ü¸÷¤Î¶ñ¹ç¤ÇÈýÌÓ¤È¤ó¤Ç¤ë¤±¤É¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¡ÖËþÊ¢¡¡¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡£³£¸ºÐ¤Ë¤·¤Æ¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤óÈþÈ©¤ÈÈþËÆ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤¬Í¥¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥¹¥Ã¥Ô¥óÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤éÎÉ¤¤¤ó¤ä¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ô¥¶¡õÀÖ¥ï¥¤¥ó¤¤¤¤¤Ê¡¡¤½¤·¤Æ¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£