今夏衝撃のサウジアラビア行きを決断したイングランド代表FWは来夏プレミアリーグに戻ってくる可能性がある。



『Fichajes』によると、チェルシーとトッテナム・ホットスパーは来夏の移籍市場でアル・アハリFWイヴァン・トニーの獲得を検討しているという。



現在28歳のトニーは2020年7月に完全移籍を果たしたブレントフォードで公式戦141試合に出場し、72ゴールを記録するなどエースとして活躍。しかし、2023年5月末に自チームの敗北に賭けるというイングランドサッカー協会の賭博規則に違反する行為を行い、8カ月の出場停止処分を受けたため、昨季はプレミアリーグの出場がわずか17試合に留まり、4ゴール2アシストに終わっていた。





"I never look at the ball...Some people think it's crazy, but it's working"



Ivan Toney explains his penalty technique after converting during @England's shootout victory at #Euro2024. The Brentford striker has converted 92% of his Premier League spot-kicks pic.twitter.com/KRjIDDM3kG