『スター・ウォーズ』シリーズの実写オリジナルドラマシリーズ『マンダロリアン』で人気のキャラクター“Grogu(グローグー)”の新商品コレクション「Grogu Cutest In The Galaxy」が、12月6日(金)から開催される「東京コミックコンベンション 2024」の「STAR WARS POP UP STORE/TCC2024」で先行発売される。■さまざまなグッズを展開

今回発売される「Grogu Cutest In The Galaxy」は、“はるか彼方の銀河”で最もかわいいキャラクターとして、グローグーにアジアのポップカルチャーにリスペクトを込めたデザインや色合いを組み合わせた新作コレクション。ラインナップには、集めて飾りたくなる「スター・ウォーズ ミルキーボアBIGぬいぐるみ〜グローグー〜」や「コスベイビー『スター・ウォーズ/グローグー:キューテスト・イン・ザ・ギャラクシー』[サイズS]」が並ぶ。また、かわいらしいグローグーをデザインした「フーディ」をはじめ「カラートート」や「ヘアバンド」、「前髪クリップ」、「アクリルカードコレクション」、「メッシュポーチ」など、日常使いできる商品もそろう。なお、本コレクションは「東京コミックコンベンション 2024」の先行販売終了後に各ポップアップストアでも発売。松坂屋名古屋店と伊勢丹新宿店で実施される「Disney THE MARKET」や、東急プラザ銀座で実施される「STAR WARS POPUP STORE by Small Planet」で展開予定だ。