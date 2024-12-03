　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高で半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比735円高の3万9248円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は26社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、11月度販売本数は2.8％増で3ヵ月ぶりに前年を上回ったダイドーグループホールディングス <2590> [東証Ｐ]、売り出し発表後の下げ一巡後は戻り歩調なったサンリオ <8136> [東証Ｐ]、大和証券が格付を「3→2」に引き上げた鴻池運輸 <9025> [東証Ｐ]など。そのほか、日比谷総合設備 <1982> [東証Ｐ]、サン電子 <6736> [東証Ｓ]、ＳＯＭＰＯホールディングス <8630> [東証Ｐ]の3社は連日で高値を更新した。

※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1775> Ｅ＆Ｃ　　　　東Ｓ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1925> 大和ハウス　　東Ｐ　建設業
<1982> 日比谷設　　　東Ｐ　建設業
<2590> ＤｙＤｏ　　　東Ｐ　食料品

<3774> ＩＩＪ　　　　東Ｐ　情報・通信業
<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<5929> 三和ＨＤ　　　東Ｐ　金属製品
<5982> マルゼン　　　東Ｓ　金属製品
<6098> リクルート　　東Ｐ　サービス業

<6406> フジテック　　東Ｐ　機械
<6736> サン電子　　　東Ｓ　電気機器
<7419> ノジマ　　　　東Ｐ　小売業
<7595> アルゴグラフ　東Ｐ　情報・通信業
<8136> サンリオ　　　東Ｐ　卸売業

<8630> ＳＯＭＰＯ　　東Ｐ　保険業
<8850> スターツ　　　東Ｐ　不動産業
<9025> 鴻池運輸　　　東Ｐ　陸運業
<9037> ハマキョウ　　東Ｐ　陸運業
<9068> 丸全運　　　　東Ｐ　陸運業

<9072> ニッコンＨＤ　東Ｐ　陸運業
<9301> 三菱倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9602> 東宝　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9605> 東映　　　　　東Ｐ　情報・通信業
<9746> ＴＫＣ　　　　東Ｐ　情報・通信業

<9766> コナミＧ　　　東Ｐ　情報・通信業

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