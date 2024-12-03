本日の【上場来高値更新】 ＤｙＤｏ、サンリオなど26銘柄 本日の【上場来高値更新】 ＤｙＤｏ、サンリオなど26銘柄



本日の日経平均株価は、米ハイテク株高で半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比735円高の3万9248円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は26社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、11月度販売本数は2.8％増で3ヵ月ぶりに前年を上回ったダイドーグループホールディングス <2590> [東証Ｐ]、売り出し発表後の下げ一巡後は戻り歩調なったサンリオ <8136> [東証Ｐ]、大和証券が格付を「3→2」に引き上げた鴻池運輸 <9025> [東証Ｐ]など。そのほか、日比谷総合設備 <1982> [東証Ｐ]、サン電子 <6736> [東証Ｓ]、ＳＯＭＰＯホールディングス <8630> [東証Ｐ]の3社は連日で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1775> Ｅ＆Ｃ 東Ｓ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1925> 大和ハウス 東Ｐ 建設業

<1982> 日比谷設 東Ｐ 建設業

<2590> ＤｙＤｏ 東Ｐ 食料品



<3774> ＩＩＪ 東Ｐ 情報・通信業

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<5929> 三和ＨＤ 東Ｐ 金属製品

<5982> マルゼン 東Ｓ 金属製品

<6098> リクルート 東Ｐ サービス業



<6406> フジテック 東Ｐ 機械

<6736> サン電子 東Ｓ 電気機器

<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業

<7595> アルゴグラフ 東Ｐ 情報・通信業

<8136> サンリオ 東Ｐ 卸売業



<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ 保険業

<8850> スターツ 東Ｐ 不動産業

<9025> 鴻池運輸 東Ｐ 陸運業

<9037> ハマキョウ 東Ｐ 陸運業

<9068> 丸全運 東Ｐ 陸運業



<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9301> 三菱倉 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9602> 東宝 東Ｐ 情報・通信業

<9605> 東映 東Ｐ 情報・通信業

<9746> ＴＫＣ 東Ｐ 情報・通信業



<9766> コナミＧ 東Ｐ 情報・通信業



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