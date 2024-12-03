中島健人、遠く離れた恋人を想い大人の恋心と嫉妬心を爽やかに歌う 「jealous」MV公開
中島健人が12月25日にリリースする1stアルバム『N / bias』（よみ：ノンバイアス）より、「jealous」のミュージックビデオを公開した。
◆「jealous」MV
遠く離れた想い人への焦がれる気持ちは、夜空に浮かぶ月さえも羨ましい──そんな恋心と嫉妬心を、現代的ニュージャックスウィングテイストな爽やかなサウンドにのせてメロディアスに歌い上げた「jealous」。
ミュージックビデオを手掛けるのは黒柳勝喜。日々の生活を送りながらも遠距離にいる恋人を想い焦がれる青年の姿をポップに描いた。広大な空の下で爽やかに踊るダンスシーンも注目だ。
なお、1stアルバム『N / bias』は悲しみと怒りが入り交じった絶望が原初となりながらも、1人の人間として未来への希望を見つけていくための楽曲で構成されている。これまでの中島健人に対する評価・偏見を振り払い、人間の殻を破っていく決意が込められている。
3形態で合計16曲が収録されており、10曲目は形態ごとに異なる仕様。10曲目はアルバムエンディングとして、『N / bias』の制作過程で見つけだされた“中島健人”を初回限定Aは「Heartbeats」＝“光”、初回限定Bは「Nocturne」＝“闇夜”、通常盤は「迷夢」＝“未知”というそれぞれ異なる3つの側面から描いた楽曲が収録されている。
アルバム楽曲には自身が作詞、作曲を手掛けた楽曲はもちろん、☆Taku Takahashi(m-flo)、DONGURIZU、シンガーソングライターのtonunからの提供楽曲も収録。またパッケージ充実盤の初回限定Aはオリジナル特装BOXに、「ピカレスク」のMV＆メイキング映像に加え豪華上製本で80Pのフォトブックを同梱。さらに中島健人からのメッセージカードやリード曲「ピカレスク」にちなんだジョーカーカード、ボディーステッカーなど豪華特典物も封入。
映像充実盤の初回限定Bには「jealous」のMV＆メイキングに加えレコーディングメイキングと特典映像が同梱。総尺85分越えのスペシャルディスクだ。通常盤はボーナストラックが2曲収録。Huluオリジナル「コンコルディア／Concordia」チアリングソング「THE CODE」と10月にHITOGOTOがリリースした「ヒトゴト feat. Kento Nakajima」のアルバムverが収録されている。
1stアルバム『N / bias』
予約：https://KentoNakajima.lnk.to/N_bias_CD
「ピカレスク」先行配信：https://KentoNakajima.lnk.to/Picaresque
「jealous」先行配信：https://smej.lnk.to/jealous
■初回限定盤A＝豪華盤：パッケージ充実仕様
品番： SECN-0001~0003 (CD+BD+PHOTO BOOK)／SECN-0004~0006 (CD+DVD＋PHOTO BOOK)
価格： 7,150円（税込）
- Track List -
01. N / o’clock
（作詞：R. Tyler 作曲：Andreas Ohrn / Atsushi Shimada 編曲：Atsushi Shimada）
02.ピカレスク
（作詞：Kento Nakajima 作曲：Nas1ra / PsyQs 編曲：CHOKKAKU / PsyQs）
03. 黄昏てゆく夜に [Provided by tonun]
（作詞・作曲：tonun 編曲：Masayuki Iwata）
04. Dance on the floor [Produced by DONGURIZU]
（作詞・作曲・編曲：DONGURIZU）
05. Scene29
（作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：muppi）
06. Unite
（作詞：Kento Nakajima 作曲：Justin Reinstein 編曲：muppi）
07. jealous
（作詞：Kento Nakajima / R. Tyler 作曲：Albin Nordqvist / Susumu Kawaguchi編曲：Susumu Kawaguchi / Makura）
08. Raise Your Light
（作詞 : Mazik / MONJOE 作曲・編曲 : MONJOE, HÖMiE）
09. Bye Bye Me [Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)]
（作詞：JUN (Blue Vintage) / Satoru Kurihara (Jazzin’park) / 作曲・編曲：☆Taku Takahashi）
10. Heartbeats
（作詞：R.Tyler 作曲：Tommy Clint / Susumu Kawaguchi / Atsushi Shimada 編曲：Makura）
★Bonus Track
11. CANDY -Can U be my BABY- (New Vocal Mix 2024)
（作詞：Kento Nakajima 作曲：Samuel Waermoe 編曲：Ikuta Machine）
- Movie -
「ピカレスク」Music Video
「ピカレスク」Music Video MAKING SCENE
※BDとDVDの内容は同一
- Photo Book -
豪華上製本フォトブック（80ページ）
- 封入特典物-
中島健人メッセージカード
Joker card
「N」Body Sticker
■初回限定盤B＝豪華盤：映像充実仕様
品番： SECN-0007~8 (CD+BD) / SECN-0009~10 (CD+DVD)
価格： 4,950円（税込）
- Track List -
01. N / o’clock
02.ピカレスク
03. 黄昏てゆく夜に [Provided by tonun]
04. Dance on the floor [Produced by DONGURIZU]
05. Scene29
06. Unite
07. jealous
08. Raise Your Light
09. Bye Bye Me [Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)]
10. Nocturne
★Bonus Track
11. ROSSO (English ver.)
（作詞：Kento Nakajima 作曲・編曲・英語詞：浪岡真太郎 (Penthouse）
- Movie -
総尺85分を超えるスペシャルヴォリューム映像集
「jealous」 Music Video
「jealous」 Music Video MAKING SCENE
N/ bias RECORDING SCENE
Special Bonus Movie-朝日を見に行こう-
※BD・DVDの内容は同一
- 封入特典物-
Joker card
■通常盤（CD）＝楽曲充実盤
品番： SECN-0011
価格： 3,300円（税込）
- Track List -
01. N / o’clock
02.ピカレスク
03. 黄昏てゆく夜に [Provided by tonun]
04. Dance on the floor [Produced by DONGURIZU]
05. Scene29
06. Unite
07. jealous
08. Raise Your Light
09. Bye Bye Me [Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)]
10. 迷夢
★Bonus Track
11.THE CODE（Huluオリジナル「コンコルディア」CHEERING SONG）
（作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：MONJOE / Kento Nakajima）
12.ヒトゴト（テレ東系ドラマ「しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜」主題歌アルバムver.）
（作詞：Nas1ra / Kento Nakajima 作曲：Nas1ra 編曲：Makura）
- 封入特典物-
Joker card
・外付け先着特典： 「N / bias」オリジナルフォトカード：3種（形態別）
＜KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 “N / bias”＞
日時：2025年1月17(金)・18(土)・19(日)
関連リンク
◆中島健人 オフィシャルX