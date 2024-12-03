1stアルバム『N / bias』



発売日：2024年12月25日(水)予約：https://KentoNakajima.lnk.to/N_bias_CD「ピカレスク」先行配信：https://KentoNakajima.lnk.to/Picaresque「jealous」先行配信：https://smej.lnk.to/jealous■初回限定盤A＝豪華盤：パッケージ充実仕様品番： SECN-0001~0003 (CD+BD+PHOTO BOOK)／SECN-0004~0006 (CD+DVD＋PHOTO BOOK)価格： 7,150円（税込）- Track List -01. N / o’clock（作詞：R. Tyler 作曲：Andreas Ohrn / Atsushi Shimada 編曲：Atsushi Shimada）02.ピカレスク（作詞：Kento Nakajima 作曲：Nas1ra / PsyQs 編曲：CHOKKAKU / PsyQs）03. 黄昏てゆく夜に [Provided by tonun]（作詞・作曲：tonun 編曲：Masayuki Iwata）04. Dance on the floor [Produced by DONGURIZU]（作詞・作曲・編曲：DONGURIZU）05. Scene29（作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：muppi）06. Unite（作詞：Kento Nakajima 作曲：Justin Reinstein 編曲：muppi）07. jealous（作詞：Kento Nakajima / R. Tyler 作曲：Albin Nordqvist / Susumu Kawaguchi編曲：Susumu Kawaguchi / Makura）08. Raise Your Light（作詞 : Mazik / MONJOE 作曲・編曲 : MONJOE, HÖMiE）09. Bye Bye Me [Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)]（作詞：JUN (Blue Vintage) / Satoru Kurihara (Jazzin’park) / 作曲・編曲：☆Taku Takahashi）10. Heartbeats（作詞：R.Tyler 作曲：Tommy Clint / Susumu Kawaguchi / Atsushi Shimada 編曲：Makura）★Bonus Track11. CANDY -Can U be my BABY- (New Vocal Mix 2024)（作詞：Kento Nakajima 作曲：Samuel Waermoe 編曲：Ikuta Machine）- Movie -「ピカレスク」Music Video「ピカレスク」Music Video MAKING SCENE※BDとDVDの内容は同一- Photo Book -豪華上製本フォトブック（80ページ）- 封入特典物-中島健人メッセージカードJoker card「N」Body Sticker■初回限定盤B＝豪華盤：映像充実仕様品番： SECN-0007~8 (CD+BD) / SECN-0009~10 (CD+DVD)価格： 4,950円（税込）- Track List -01. N / o’clock02.ピカレスク03. 黄昏てゆく夜に [Provided by tonun]04. Dance on the floor [Produced by DONGURIZU]05. Scene2906. Unite07. jealous08. Raise Your Light09. Bye Bye Me [Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)]10. Nocturne★Bonus Track11. ROSSO (English ver.)（作詞：Kento Nakajima 作曲・編曲・英語詞：浪岡真太郎 (Penthouse）- Movie -総尺85分を超えるスペシャルヴォリューム映像集「jealous」 Music Video「jealous」 Music Video MAKING SCENEN/ bias RECORDING SCENESpecial Bonus Movie-朝日を見に行こう-※BD・DVDの内容は同一- 封入特典物-Joker card■通常盤（CD）＝楽曲充実盤品番： SECN-0011価格： 3,300円（税込）- Track List -01. N / o’clock02.ピカレスク03. 黄昏てゆく夜に [Provided by tonun]04. Dance on the floor [Produced by DONGURIZU]05. Scene2906. Unite07. jealous08. Raise Your Light09. Bye Bye Me [Produced by ☆Taku Takahashi (m-flo)]10. 迷夢★Bonus Track11.THE CODE（Huluオリジナル「コンコルディア」CHEERING SONG）（作詞・作曲：Kento Nakajima 編曲：MONJOE / Kento Nakajima）12.ヒトゴト（テレ東系ドラマ「しょせん他人事ですから 〜とある弁護士の本音の仕事〜」主題歌アルバムver.）（作詞：Nas1ra / Kento Nakajima 作曲：Nas1ra 編曲：Makura）- 封入特典物-Joker card・外付け先着特典： 「N / bias」オリジナルフォトカード：3種（形態別）