雨の日だっておしゃれしたい！「SOREL」の特別な新作レインスニーカーは“ダックチャーム”にときめいちゃう

カナダ発のフットウェアブランド「 SOREL(ソレル) 」から、ベストセラーであるレインスニーカーの誕生10周年を記念した、特別な新作シューズがお目見えしました!12月3日(火)より販売がスタートし、日本ではSOREL直営オンラインストア限定でゲットできます。寒さや雨にも負けない機能性を兼ね備えた、色鮮やかな見た目のレインブーツは幅広いシーンで活躍しそう。冬の定番シューズ「SOREL」から色鮮やかな特別モデルが登場!

1962年にカナダで生まれた、シューズブランド「SOREL」。滑りにくいラバーソールや、足を優しく守ってくれる柔らかさが特徴で、ウィンターシーズンの定番ブーツとして、カナダ国外においても広く知られている人気ブランドです。そんなSORELのベストセラーアイテムであるレインスニーカー『OUT N ABOUT(アウト アンド アバウト)』が節目を迎えることを記念して、今回、特別デザインの「OUT N ABOUT IV SPLASHY(アウト アンド アバウト4 スプラッシー)」(税込1万7600円)が新作として登場。過去に発売されたレインシューズは、ベーシックなカラーが多く揃っているのに対して、新作はファンシーな雰囲気のパステルブルーがとっても新鮮。冬の足元にパッと映えるカラーが珍しくて、とびきりキュートです。アウトソールにあしらわれたオレンジカラーは、アッパーと意外にも相性抜群!歩くたびにちらりと見えるオレンジカラーが、シューズデザインをキュッと引き締めてくれます。サイズは、22.5cm〜26.0cmで0.5cm刻みの展開です。シューズモデルにちなんだ“ダック”チャームにきゅんトレンドをおさえたチャームにもご注目。この記念モデルには、SORELオリジナルのリミテッドシューズアクセサリー「パーティーダックチャーム」がついていて、黄色いくちばしとお帽子をかぶったアヒル(ダック)ちゃんと一緒にお出かけできちゃいます。一見SORELと関係なさそうなアヒルちゃんだけど、じつはちゃんとモチーフになった理由があるんですよ。ベストセラーモデルの『OUT N ABOUT (アウトアンドアバウト)』は、ラバーシェルの部分がアヒルのくちばしのように見えることから、“ダックシューズ”とも呼ばれているんだとか。その呼び名からインスピレーションを得た、アヒルちゃんのチャームは、特別感もたっぷりですね。雨の日でも安心のウォータープルーフ仕様だよ新作の「OUT N ABOUT IV SPLASHY」は、デザイン性に加え、機能性も抜群な優秀スニーカー。防水加工によって、雨の日でも足元をドライな状態に保ってくれます。靴下がびしょびしょになる心配が少ないから、安心しておしゃれを楽しめるのが◎ブランド独自のラバーコンパウンドと水を排出するラグによって、濡れた地面でも滑りにくいそう。ミッドソールにオリジナルのクッショニングシステム「ステディーソール」を組み込んでいることで、長い時間履き続けても疲れにくく、足元の安定感もアップ。雨の日はもちろん、晴れている日にもスニーカーとして履きこなしちゃいましょう!雨にも冬の寒さにも負けないキュートなスニーカースペシャルな新作レインスニーカーは、デザインや機能面での魅力がたっぷり詰まっています。淡い色味とアヒルのチャームがついた“ダックシューズ”で、お天気に関係なく、足元を彩ってみませんか?購入ページhttps://www.sorel.jp参照元:株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン プレスリリース