音楽ユニット「globe」のKEIKO(52)が3日までに自身のXを更新。メンバーのマーク・パンサー(54)との2ショットを披露し、ファンの関心を集めた。

KEIKOは「marcと忘年会ょ」とつづり、マークと肩を寄せ合う2ショットを公開。これまではマスクをした写真や、全身ショットが多かったが、はじけるような笑顔を披露した。

この投稿には「2人が幸せでgloberもみんな幸せ」「お元気そうで何より」「元気な顔が見れて幸せです」「寒くなるとDEPARTURESが頭をよぎりますね」などのコメントが寄せられたほか、「globe再稼働を切に願います」「globeの歌聞きたいです」「また、LIVEに行きたいです」など、活動再開を願う声も多く寄せられた。

KEIKOは11年10月にくも膜下出血で倒れ療養していたが、22年11月にOBS大分放送の「JOY TO THE OITA」にゲスト出演。“11年ぶりのメディア生出演”として話題を呼んだ。昨年1月からはマーク・パンサーとともに「JOY TO THE OITA+」でパーソナリティーを務めている。