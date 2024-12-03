KEIKO¡¡¡Öglobe¡×ËºÇ¯²ñ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤·¤Î¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¡ª¡Ö¸µµ¤¤Ê´é¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¶·ã
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öglobe¡×¤ÎKEIKO¡Ê52¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼(54)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡KEIKO¤Ï¡Ömarc¤ÈËºÇ¯²ñ¤ç¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Þ¡¼¥¯¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö2¿Í¤¬¹¬¤»¤Çglober¤â¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê´é¤¬¸«¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö´¨¤¯¤Ê¤ë¤ÈDEPARTURES¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖglobeºÆ²ÔÆ¯¤òÀÚ¤Ë´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öglobe¤Î²ÎÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¡¢LIVE¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢³èÆ°ºÆ³«¤ò´ê¤¦À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡KEIKO¤Ï11Ç¯10·î¤Ë¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ìÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢22Ç¯11·î¤ËOBSÂçÊ¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖJOY¡¡TO¡¡THE¡¡OITA¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡È11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢À¸½Ð±é¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ºòÇ¯1·î¤«¤é¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡ÖJOY¡¡TO¡¡THE¡¡OITA¡Ü¡×¤Ç¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡